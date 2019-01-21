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Свердловский облсуд вынес итоговое решение по стрельбе на Депутатской

16:10, 21 Январь 2019
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Фото: pixabay
Самый долгий срок – десять лет строгого режима.

Суд вынес приговор по делу о перестрелке на Депутатской, которая произошла в сентябре 2016 года. Самое большой срок, который получили участники, — десять лет строгача.

Перестрелка в цыганском поселке произошла 3 сентября 2016 года. С одной стороны в бойне участвовали 25 человек и с другой еще четыре. У каждого были биты, металлические пруты, ножи, травматическое и пневматическое оружие. Поводом для вооруженного столкновения стал конфликт спецназовца Олега Шишова с сожителем дочери своего друга Дмитрием Пестриковым. В перестрелке пострадали 11 человек — сам Олег Шишов, его друг Александр Дутов и девять человек, которые противостояли им. Два человека от полученных ран скончались.

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После долгого и подробного разбирательства следователи в итоге привлекли к нему 22 человека, 19 из которых прошли по основному уголовному делу, возбужденному по статье «Организация, участие и склонение к участию в массовых беспорядках». Несмотря на то, что многие так и не признались в совершении преступлений, оперативники и СКР нашли доказательства и направили материалы в Свердловский областной суд.

Десять человек получили наказание от трех лет девяти месяцев до десяти лет лишения свободы с отбыванием в колониях общего и строгого режимов. Еще четверых приговорили к трем годам условно, оставшихся пять человек — к полутора годам условно, сообщили ЕТВ в пресс-службе СК по Свердловской области. Организатор беспорядков Дмитрий Пестриков сядет на восемь с половиной лет. Приговор вступит в силу через десять дней.

Мы тоже следили, как шло дело о стрельбе на Депутатской. Подробнее вы можете почитать здесь.

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Обстоятельства происшествия на улице Депутатской в Екатеринбурге, где бывший спецназовец Олег Шишов устроил стрельбу, ранив девять человек.
Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Стрельба на Депутатской, тюрьма, оружие, стрельба, приговор, суд, Цыганский поселок , Екатеринбург
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