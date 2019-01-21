Свердловский облсуд вынес итоговое решение по стрельбе на Депутатской

После долгого и подробного разбирательства следователи в итоге привлекли к нему 22 человека, 19 из которых прошли по основному уголовному делу, возбужденному по статье «Организация, участие и склонение к участию в массовых беспорядках». Несмотря на то, что многие так и не признались в совершении преступлений, оперативники и СКР нашли доказательства и направили материалы в Свердловский областной суд.

Десять человек получили наказание от трех лет девяти месяцев до десяти лет лишения свободы с отбыванием в колониях общего и строгого режимов. Еще четверых приговорили к трем годам условно, оставшихся пять человек — к полутора годам условно, сообщили ЕТВ в пресс-службе СК по Свердловской области. Организатор беспорядков Дмитрий Пестриков сядет на восемь с половиной лет. Приговор вступит в силу через десять дней.

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