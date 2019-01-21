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Свердловский детский сад оштрафовали на 150 тысяч за тухлую курицу

11:43, 21 Январь 2019
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Фото: pixabay
Также сотрудники Роспотребнадзора нашли в учреждении несвежий лук и плохое сливочное масло.

Кушвинский детский сад № 61 оштрафовали на 150 тысяч рублей за испорченные продукты питания. В частности сотрудники Роспотребнадзора нашли в дошкольном учреждении курицу и репчатый лук с истекшим сроком годности, а также некачественное сливочное масло, рассказали ЕТВ в пресс-службе областного суда. Экспертиза подтвердила установленные нарушения.

Роспотребнадзор потребовал оштрафовать детский сад на 300 тысяч рублей, но судья Кушвинского городского округа снизил сумму в два раза. Дошкольное учреждение осталось недовольно решением и обжаловало его в Свердловском областном суде.

Вторая инстанция согласилась с тем, что детский сад нарушил технические регламенты и создал угрозу здоровью и жизни детей. Снижение штрафа суд тоже посчитал обоснованным, поэтому решение первой инстанции оставили без изменений.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Кушва, Свердловская область , еда, детские сады, штраф
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