Свердловский детский сад оштрафовали на 150 тысяч за тухлую курицу

Кушвинский детский сад № 61 оштрафовали на 150 тысяч рублей за испорченные продукты питания. В частности сотрудники Роспотребнадзора нашли в дошкольном учреждении курицу и репчатый лук с истекшим сроком годности, а также некачественное сливочное масло, рассказали ЕТВ в пресс-службе областного суда. Экспертиза подтвердила установленные нарушения.

Роспотребнадзор потребовал оштрафовать детский сад на 300 тысяч рублей, но судья Кушвинского городского округа снизил сумму в два раза. Дошкольное учреждение осталось недовольно решением и обжаловало его в Свердловском областном суде.

Вторая инстанция согласилась с тем, что детский сад нарушил технические регламенты и создал угрозу здоровью и жизни детей. Снижение штрафа суд тоже посчитал обоснованным, поэтому решение первой инстанции оставили без изменений.