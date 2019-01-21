Асфальтный завод гробил здоровье уральцев вредными выбросами

Приставы Верхнепышминского районного отдела заморозили работу местного асфальтобетонного завода, так как решили, что предприятие угрожает здоровью людей.

Верхнепышминский городской суд признал незаконным производство асфальтобетонной смеси и приостановил работу завода. Кроме того, судебная коллегия потребовала разработать и утвердить норму предельно-допустимых выбросов в атмосферу, рассказали ЕТВ в пресс-службе УФССП по Свердловской области.

Также предприятие должно согласовать перечень загрязняющих веществ и классы опасности отходов с Роспотребнадзором, организовать лабораторный контроль, создать регламент обращения с отходами и оборудовать место хранения этих отходов.