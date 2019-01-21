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Асфальтный завод гробил здоровье уральцев вредными выбросами

09:46, 21 Январь 2019
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Фото: пресс-служба УФССП по Свердловской области
У предприятия не было нормативов по предельно-допустимой концентрации опасных веществ, о чем вскоре узнал суд.

Приставы Верхнепышминского районного отдела заморозили работу местного асфальтобетонного завода, так как решили, что предприятие угрожает здоровью людей.

Верхнепышминский городской суд признал незаконным производство асфальтобетонной смеси и приостановил работу завода. Кроме того, судебная коллегия потребовала разработать и утвердить норму предельно-допустимых выбросов в атмосферу, рассказали ЕТВ в пресс-службе УФССП по Свердловской области.

Также предприятие должно согласовать перечень загрязняющих веществ и классы опасности отходов с Роспотребнадзором, организовать лабораторный контроль, создать регламент обращения с отходами и оборудовать место хранения этих отходов.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, выбросы, завод, УФССП по Свердловской области, приставы, Верхняя Пышма
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