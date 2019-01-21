Асфальтный завод гробил здоровье уральцев вредными выбросами
09:46, 21 Январь 2019
У предприятия не было нормативов по предельно-допустимой концентрации опасных веществ, о чем вскоре узнал суд.
Приставы Верхнепышминского районного отдела заморозили работу местного асфальтобетонного завода, так как решили, что предприятие угрожает здоровью людей.
Верхнепышминский городской суд признал незаконным производство асфальтобетонной смеси и приостановил работу завода. Кроме того, судебная коллегия потребовала разработать и утвердить норму предельно-допустимых выбросов в атмосферу, рассказали ЕТВ в пресс-службе УФССП по Свердловской области.
Также предприятие должно согласовать перечень загрязняющих веществ и классы опасности отходов с Роспотребнадзором, организовать лабораторный контроль, создать регламент обращения с отходами и оборудовать место хранения этих отходов.
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