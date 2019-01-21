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Свердловчан отказались брать на работу из-за возраста

10:56, 21 Январь 2019
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Фото: pixabay
Прокуратура нашла дискриминацию в объявлениях о трудоустройстве и потребовала устранить нарушения.

Свердловская прокуратура внесла 33 представления с требованием устранить нарушения трудового законодательства, в 22 случаях директора фирм получили штрафы.

В ходе проверки сотрудники ведомства выяснили, что в объявлениях о приеме руководители фирм указывали ограничения по возрасту, полу, внешности, беременности, отсутствию вредных привычек. Такие ограничения являются дискриминацией в отношении соискателей, сообщили ЕТВ в пресс-службе свердловской прокуратуры.


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В частности в одном из объявлений прокуратура Екатеринбурга увидела, что управляющий компанией «ЛотЕка» не хочет брать на работу людей пенсионного возраста и с вредными привычками. В Нижнем Тагиле хозяин фирмы «Лювена» тоже указал возрастные ограничения от 28 до 50 лет. Еще одно предприятие «Урал-логистик» разместило вакансию экспедитора и водителя с требованием иметь собственный автомобиль и проживать рядом с компанией.

Свердловский департамент по труду и занятости населения не реагировал на нарушения. Прокуратура внесла представление и ему, после чего департамент активизировал работу в сфере трудового законодательства.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Екатеринбург, Свердловская область , прокуратура Свердловской области, работа, пенсионеры, дискриминация
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