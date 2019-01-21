Свердловчан отказались брать на работу из-за возраста

В частности в одном из объявлений прокуратура Екатеринбурга увидела, что управляющий компанией «ЛотЕка» не хочет брать на работу людей пенсионного возраста и с вредными привычками. В Нижнем Тагиле хозяин фирмы «Лювена» тоже указал возрастные ограничения от 28 до 50 лет. Еще одно предприятие «Урал-логистик» разместило вакансию экспедитора и водителя с требованием иметь собственный автомобиль и проживать рядом с компанией.

Свердловский департамент по труду и занятости населения не реагировал на нарушения. Прокуратура внесла представление и ему, после чего департамент активизировал работу в сфере трудового законодательства.