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Шипулин официально заявил о начале политической карьеры

18:58, 21 Январь 2019
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Фото: Дмитрий Шевалдин
Оставаться в спорте олимпийский чемпион не собирается ни в каком статусе.

Олимпийский чемпион Антон Шипулин подтвердил свое желание идти на выборы в Госдуму. В интервью агентству Ura.ru спортсмен рассказал, что для начала примет участие в праймериз «Единой России», которые пройдут в мае. Если там ему удастся получить достаточное количество голосов, то он поучаствует в довыборах по Серовскому избирательному округу.

По словам Шипулина, предложение баллотироваться на выборах поступило ему сразу после объявления о завершении спортивной карьеры. Оставаться в спорте он не собирается ни в каком статусе.

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Антон Шипулин
российский биатлонист
Всю свою сознательную жизнь я провел в профессиональном спорте вдалеке от семьи, родных. Настал момент, когда мне хочется попробовать себя в ином качестве. Более того, если мне удастся избраться, я все равно не оставлю своих инициатив, направленных на развитие спорта в нашей стране
Антон Шипулин

В случае победы, Шипулин планирует занять место в спортивном комитете и улучшать качество жизни людей. Чемпион биатлонной эстафеты в Сочи завершил профессиональную карьеру после Рождественской гонки в немецком Гезелькирхене. Финишную черту биатлонист пересек восьмым. Причиной завершения карьеры Антон назвал допинговые разбирательства и запрет на выступление на Олимпиаде в Пхенчхане.

Место в парламенте освободилось после того, как Сергей Бидонько сложил полномочия в связи с получением должности вице-губернатора Свердловской области по внутренней политике. Конкурентом Шипулина может стать шоумен Сергей Нетиевский, кандидатуру которого рассматривает «Справедливая Россия».
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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, Екатеринбург, Свердловская область , Выборы, праймериз, Единая Россия, спорт, политика, Антон Шипулин
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