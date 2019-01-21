Шипулин официально заявил о начале политической карьеры
Олимпийский чемпион Антон Шипулин подтвердил свое желание идти на выборы в Госдуму. В интервью агентству Ura.ru спортсмен рассказал, что для начала примет участие в праймериз «Единой России», которые пройдут в мае. Если там ему удастся получить достаточное количество голосов, то он поучаствует в довыборах по Серовскому избирательному округу.
По словам Шипулина, предложение баллотироваться на выборах поступило ему сразу после объявления о завершении спортивной карьеры. Оставаться в спорте он не собирается ни в каком статусе.
В случае победы, Шипулин планирует занять место в спортивном комитете и улучшать качество жизни людей. Чемпион биатлонной эстафеты в Сочи завершил профессиональную карьеру после Рождественской гонки в немецком Гезелькирхене. Финишную черту биатлонист пересек восьмым. Причиной завершения карьеры Антон назвал допинговые разбирательства и запрет на выступление на Олимпиаде в Пхенчхане.