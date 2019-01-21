Шипулин официально заявил о начале политической карьеры

Олимпийский чемпион Антон Шипулин подтвердил свое желание идти на выборы в Госдуму. В интервью агентству Ura.ru спортсмен рассказал, что для начала примет участие в праймериз «Единой России», которые пройдут в мае. Если там ему удастся получить достаточное количество голосов, то он поучаствует в довыборах по Серовскому избирательному округу.

По словам Шипулина, предложение баллотироваться на выборах поступило ему сразу после объявления о завершении спортивной карьеры. Оставаться в спорте он не собирается ни в каком статусе.