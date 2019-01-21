Сергей Карякин устроит гонки на льду Исети с призом в полмиллиона
12:40, 21 Январь 2019
Гонщик подвел итоги ралли-марафона «Дакар-2019».
Пилот команды Snag Racing Сергей Карякин и штурман Антон Власюк подвели итоги ралли-марафона «Дакар-2019». Они признались, что рассчитывали попасть в пятерку лучших даже после аварии на седьмом этапе: машина слетела с пятиметровой дюны на скорости сто километров в час. Однако проблемы с багги продолжились на следующем отрезке пути. Автомобиль застрял в песчаной воронке, но после поломки ему не хватило мощности, чтобы выбраться оттуда. Продолжить гонку смогли только спустив колеса и вытолкнув ее.
«После этого я решил, что разорву себя на части но доеду. Финиш этого года стал победой. Будет еще не один „Дакар“. Я сказал, что мы выиграем, значит мы выиграем. В душе горит спортивное пламя, спортивная злость», — рассказал Сергей Карякин.
Уральский гонщик рассказал, что в этом году в ралли участвовали три пилота от заводских команд. На кого из спортсменов выделят деньги, решилось после чемпионата мира в Марокко. Там команда Карякина заняла первое место. Но для финансирования выбрали не их. «Можно говорить о политической составляющей», — признался гонщик. Он рассказал, что в этом году «Дакар» был организован хуже: десять дней вместо 14 за те же 10 миллионов стартовых взносов. Команда надеется, что в 2020 году «Дакар» перенесут обратно в Африку, где Сергей Карякин победил в 2017 году. Машину планируют усовершенствовать.
В Екатеринбурге Сергей Карякин планирует устроить гонки по льду городского пруда и показательные выступления. Соревнования, с призовым фондом в 500 тысяч рублей пройдут в центре города уже 24 февраля. Также спортсмен собирается открыть выездную мотошколу для детей-сирот.
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