Сергей Карякин устроит гонки на льду Исети с призом в полмиллиона

Пилот команды Snag Racing Сергей Карякин и штурман Антон Власюк подвели итоги ралли-марафона « Дакар-2019». Они признались , что рассчитывали попасть в пятерку лучших даже после аварии на седьмом этапе: машина слетела с пятиметровой дюны на скорости сто километров в час. Однако проблемы с багги продолжились на следующем отрезке пути. Автомобиль застрял в песчаной воронке , но после поломки ему не хватило мощности , чтобы выбраться оттуда. Продолжить гонку смогли только спустив колеса и вытолкнув ее.





« После этого я решил , что разорву себя на части но доеду. Финиш этого года стал победой. Будет еще не один „ Дакар“. Я сказал , что мы выиграем , значит мы выиграем. В душе горит спортивное пламя , спортивная злость», — рассказал Сергей Карякин.





Уральский гонщик рассказал , что в этом году в ралли участвовали три пилота от заводских команд. На кого из спортсменов выделят деньги , решилось после чемпионата мира в Марокко. Там команда Карякина заняла первое место. Но для финансирования выбрали не их. « Можно говорить о политической составляющей», — признался гонщик. Он рассказал , что в этом году « Дакар» был организован хуже: десять дней вместо 14 за те же 10 миллионов стартовых взносов. Команда надеется , что в 2020 году « Дакар» перенесут обратно в Африку , где Сергей Карякин победил в 2017 году. Машину планируют усовершенствовать.



