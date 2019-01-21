Прокуратура проверит, кто дал мячом по голове свердловской школьнице

Прокуратура Каменска-Уральского начала проверку после травмирования первоклассницы на уроке физкультуры. Во время игры в голову девочки прилетел волейбольный мяч. Она пожаловалась учителю на головную боль и ее отправили к школьному медику. После осмотра родители девочки забрали ее домой. В течение дня головная боль не прошла , поэтому мать ребенка вызвали скорую помощь. Школьницу госпитализировали в больницу с подозрением на сотрясение мозга. Жизни девочки ничего не угрожает , сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.



