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Прокуратура проверит, кто дал мячом по голове свердловской школьнице

17:46, 21 Январь 2019
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Девочка получила сотрясение мозга во время урока.
Прокуратура Каменска-Уральского начала проверку после травмирования первоклассницы на уроке физкультуры. Во время игры в голову девочки прилетел волейбольный мяч. Она пожаловалась учителю на головную боль и ее отправили к школьному медику. После осмотра родители девочки забрали ее домой. В течение дня головная боль не прошла, поэтому мать ребенка вызвали скорую помощь. Школьницу госпитализировали в больницу с подозрением на сотрясение мозга. Жизни девочки ничего не угрожает, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В ходе проверки выяснят, как именно в ребенка получил мяч и не на нарушали ли во время урока требования к организации учебного процесса. Также оценят действия школьного медика.
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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, травма, дети, прокуратура, Свердловская область
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