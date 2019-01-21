Конкурс на отлов бездомных животных в Екатеринбурге в 2019 году снова выиграла « Спецавтобаза». МУП стал единственным участником закупки на 31 миллион рублей. Но заявку « Спецавтобазы» одобрили после рассмотрения комиссией , говорится в документации , опубликованной на портале госзакупок.





« Спецавтобаза» За годСпецавтобаза» должна отловить и переместить 2800 животных в пункты кратковременного содержания. В течение месяца там должны находиться 330 четвероногих. В стоимость входит аренда помещений и услуги ветеринара. Всех собак постараются пристроить.





« Спецавтобазы» , поэтому были сомнения , что оно возьмет на себя обязанности по отлову бездомных животных. В конце 2018 года уСпецавтобазы» сменился директор . Руководителем МУПа был назначен депутат гордумы Григорий Вихарев. Предприятие готовилось к началу транспортной реформыпоэтому были сомнениячто оно возьмет на себя обязанности по отлову бездомных животных.



