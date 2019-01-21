Отловом бездомных собак в Екатеринбурге снова займется «Спецавтобаза»
14:24, 21 Январь 2019
Компания выиграла конкурс на 31 миллион рублей.
Конкурс на отлов бездомных животных в Екатеринбурге в 2019 году снова выиграла «Спецавтобаза». МУП стал единственным участником закупки на 31 миллион рублей. Но заявку «Спецавтобазы» одобрили после рассмотрения комиссией, говорится в документации, опубликованной на портале госзакупок.
За год «Спецавтобаза» должна отловить и переместить 2800 животных в пункты кратковременного содержания. В течение месяца там должны находиться 330 четвероногих. В стоимость входит аренда помещений и услуги ветеринара. Всех собак постараются пристроить.
В конце 2018 года у «Спецавтобазы» сменился директор. Руководителем МУПа был назначен депутат гордумы Григорий Вихарев. Предприятие готовилось к началу транспортной реформы, поэтому были сомнения, что оно возьмет на себя обязанности по отлову бездомных животных.
ЕТВ узнал, что лишь одна из пяти собак выходит за порог центра содержания бездомных животных и находит дом. Как живут четвероногие после отлова, читайте и смотрите здесь.
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