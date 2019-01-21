«Малину ТВ» официально признали банкротом

Интернет-ТВ «Малина» официально признали банкротом. Такое решение вынес арбитражный суд Свердловской области 18 января. Ранее экс-директор «Малины» Екатерина Дегай привлекла к делу о банкротстве «Четвертый канал». Она посчитала, что именно он виноват в реорганизации проекта.

В августе арбитражный суд ввел процедуру наблюдения за интернет-телевидением, чтобы убедиться в том, что «Малина» действительно является банкротом. На заседании кредиторов было озвучено, что основательница «Малины» Екатерина Дегай намеренно скрывала фактическое положение дел от «Четвертого канала» и специально выводила активы, рассказал ЕТВ екатеринбургский пиарщик Платон Маматов, который судится с интернет-ТВ из-за долга в 21 миллион рублей.

Теперь в отношении «Малина Медиа» идет конкурсное производство, которое продлится до 25 мая 2019 года. Отчет о результатах проведения конкурсного производства предоставят арбитражному суду.