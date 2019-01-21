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Директор ЦПКиО подал заявление об увольнении

15:00, 21 Январь 2019
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Фото: страница Романа Шадрина в фейсбуке
Ранее о своем решении Роман Шадрин сообщил в фейсбуке.

Директор ЦПКиО имени Маяковского Роман Шадрин подал заявление об увольнении. Информацию подтвердили в пресс-службе екатеринбургской мэрии. Согласно трудовому законодательству директору парка придется отработать еще две недели.

Сначала о своем решении покинуть должность управляющего парком Роман Шадрин сообщил в фейсбуке. Он порадовался, что встретит день рождения 23 января свободным от всех обязательств, но не учел, что ему придется побыть директором еще чуть-чуть.

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За то время, что Роман Шадрин был руководителем парка, он успел стать объектом для насмешек в СМИ и среди общественников. Контракт теперь уже экс-директора закончился летом, но его продлили до выборов в гордуму, а после смены власти с Шадриным снова заключили контракт до февраля.

Недавно Роман Шадрин мечтал о том, чем займется на пенсии. В эфире радиостанции «Серебряный дождь» он вспоминал о своем отце, который был строителем, и говорил о том, что хочет мастерить табуретки и стульчики.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, директор, увольнение, парк, ЦПКиО, Екатеринбург, Роман Шадрин
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