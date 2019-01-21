Директор ЦПКиО подал заявление об увольнении

За то время, что Роман Шадрин был руководителем парка, он успел стать объектом для насмешек в СМИ и среди общественников. Контракт теперь уже экс-директора закончился летом, но его продлили до выборов в гордуму, а после смены власти с Шадриным снова заключили контракт до февраля.

Недавно Роман Шадрин мечтал о том, чем займется на пенсии. В эфире радиостанции «Серебряный дождь» он вспоминал о своем отце, который был строителем, и говорил о том, что хочет мастерить табуретки и стульчики.