Директор ЦПКиО подал заявление об увольнении
Директор ЦПКиО имени Маяковского Роман Шадрин подал заявление об увольнении. Информацию подтвердили в пресс-службе екатеринбургской мэрии. Согласно трудовому законодательству директору парка придется отработать еще две недели.
Сначала о своем решении покинуть должность управляющего парком Роман Шадрин сообщил в фейсбуке. Он порадовался, что встретит день рождения 23 января свободным от всех обязательств, но не учел, что ему придется побыть директором еще чуть-чуть.
За то время, что Роман Шадрин был руководителем парка, он успел стать объектом для насмешек в СМИ и среди общественников. Контракт теперь уже экс-директора закончился летом, но его продлили до выборов в гордуму, а после смены власти с Шадриным снова заключили контракт до февраля.
Недавно Роман Шадрин мечтал о том, чем займется на пенсии. В эфире радиостанции «Серебряный дождь» он вспоминал о своем отце, который был строителем, и говорил о том, что хочет мастерить табуретки и стульчики.