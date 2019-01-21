«Автомобилист» соберет подгузники для екатеринбургских отказников

«

,

«

,

,

«





Болельщики , которые принесут подгузники , будут участвовать в специальной лотерее. Среди призов — билеты на игры плей-офф , свитер с автографами и поездка с командой в Магнитогорск на матч 27 января. Кроме того , подготовили и поощрительные подарки.





, выездном матче, « Автомобилист» В предыдущемвыездном матче,Автомобилист» уступил ЦСКА с счетом 3:0.

Хоккейный клубАвтомобилист» снова соберет подгузники для детей-отказниковкоторые позже передадут в больницу № 11. Сбор пройдет перед домашним матчем с челябинскимТрактором», который пройдет завтра22 январярассказали ЕТВ в пресс-службеАвтомобилиста».