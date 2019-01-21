«Автомобилист» соберет подгузники для екатеринбургских отказников
15:29, 21 Январь 2019
Все собранные предметы гигиены передадут в екатеринбургскую больницу №11.
Хоккейный клуб «Автомобилист» снова соберет подгузники для детей-отказников, которые позже передадут в больницу № 11. Сбор пройдет перед домашним матчем с челябинским «Трактором», который пройдет завтра, 22 января, рассказали ЕТВ в пресс-службе «Автомобилиста».
Болельщики, которые принесут подгузники, будут участвовать в специальной лотерее. Среди призов — билеты на игры плей-офф, свитер с автографами и поездка с командой в Магнитогорск на матч 27 января. Кроме того, подготовили и поощрительные подарки.
В предыдущем, выездном матче, «Автомобилист» уступил ЦСКА с счетом 3:0.
Форма «Дакара»
Как уральская «Стрекоза» долетела до США.
Новое и интересное
В Екатеринбурге все будет хорошо. Надо только запретить плохие вести
Общество
Редакция ЕТВ придумала, что еще стоит «зацензурировать», кроме электронных табло, показывающих курсы валют, чтобы сберечь душевное здоровье граждан.
В первый класс, как в первый раз
Олег Федяров. Про Лошагина, поборы и насилие в колониях
«Лучший в стране». Цирковые встали на защиту Марчевского
Общество
Артисты готовы бойкотировать «лже-фестиваль клоунов в Екатеринбурге».