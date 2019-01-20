Запаситесь терпением: свердловских водителей предупредили о снегопаде
14:13, 20 Январь 2019
На федеральных трассах будут работать 400 уборочных машин.
В Свердловской области 20 января ожидается сильный снегопад. Чтобы обеспечить проезд по федеральным трассам, на уборку выведут 400 машин. За ситуацией на дорогах будут следить с 90 видеокамер, сообщили в «Уралуправтодоре». Определить участки, на которых необходимо направить дополнительную технику, помогают 35 метеостанций.
Водителей просят запастись терпением и не мешать реботе уборочной техники (не идти на обгон), быть внимательными, соблюдать дистанцию и скоростной режим. Узнать о состоянии проезда и сообщить о нештатной ситуации на трассе моожно по телефону 8-800-200-63-06.
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