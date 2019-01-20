«Первые в очереди»: долги свердловчан просят списать по примеру Чечни

Депутат Госдумы от «Справедливой России» Дмитрий Ионин намерен обратиться в прокуратуру, чтобы списать долги за коммунальные услуги с жителей региона. Это стало возможным после прецедента в Чеченской республике. Суд Грозного обязал «Газпром» списать с населения задолженность за газ в девять миллиардов рублей, чтобы избежать массовых протестов.

После этого регионы России выступили с требованием списать долги за газ и с их жителей. Депутат Ионин считает, что решение вряд ли «устоит» в Верховном суде. «Газпром» уже подал апелляцию по этому вопросу.

«Это решение может отмениться из-за „флешмоба регионов“. Фактически социально-экономическая ситуация сегодняшнего дня давно перевела тему платежей за ЖКХ из рыночных отношений в социально-политические. И это впервые доказано на бумаге. Очень маленький шанс, что решение устоит, но если нет, то мы, как представители Свердловской области, займем первое место в очереди», — сообщил ЕТВ депутат Дмитрий Ионин.

Вопрос о прощении долгов регионам будут обсуждать в комитете по ЖКХ Госдумы уже на следующей недели. Сейчас долг Свердловской области составляет 8,6 миллиарда рублей.