Гонщик Карякин добрался до Екатеринбурга после 32 часов перелетов

Ночью в Екатеринбург вернулся гонщик Сергей Карякин , который занял десятое место в ралли-марафоне « Дакар-2019». Соревнования проходили в Перу. Общее время в пути составило 32 часа , сообщил Сергей Карякин в социальных сетях. На пути в Екатеринбург он успел раздать несколько интервью и чуть не опоздал на самолет в Москве. В аэропорту его встретили болельщики и маленькая дочка.