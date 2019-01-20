Гонщик Карякин добрался до Екатеринбурга после 32 часов перелетов
15:40, 20 Январь 2019
В аэропорту спортсмена встретили болельщики и маленькая дочка.
Ночью в Екатеринбург вернулся гонщик Сергей Карякин, который занял десятое место в ралли-марафоне «Дакар-2019». Соревнования проходили в Перу. Общее время в пути составило 32 часа, сообщил Сергей Карякин в социальных сетях. На пути в Екатеринбург он успел раздать несколько интервью и чуть не опоздал на самолет в Москве. В аэропорту его встретили болельщики и маленькая дочка.
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Карякин после четвертого этапа возглавлял ралли, однако на седьмом этапе попал в аварию. На ремонт багги ушло много времени и он потерял свои позиции. На следующих этапах у уральца снова возникли проблемы с транспортом. Ранее Карякин участвовал в «Дакаре» в зачете квадрациклов и занял первое место в 2017 году. На следующий год он также лидировал, но попал в аварию и сломал руку. Это помешало ему продолжить борьбу за кубок.
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