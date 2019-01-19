Восемь тысяч екатеринбуржцев окунулись в купели минувшей ночью

Ночью с пятницы на субботу в купели окунулись восемь тысяч екатеринбуржцев. Они могли сделать это на территории 12 водоемов. Всего в Свердловской области в ледяной проруби искупались 18 тысяч человек, но будет еще больше, поскольку праздник Крещения продлится до 00:00 20 января.

В пресс-службе МЧС по Свердловской области ЕТВ рассказали, что происшествий не было. По словам спасателей, купания проходят спокойно. Почти на всех купелях есть место для обогрева, горячие напитки и безопасные спуски. За купаниями следят не только сотрудники МЧС, но и медики и полицейские. Это две тысячи человек.

ЕТВ отметил все купели Екатеринбурга на карте и рассказал, как правильно окунаться в прорубь. Год назад мы искали, откуда пошла мода на Крещенские купания, и делились информацией с вами.