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Восемь тысяч екатеринбуржцев окунулись в купели минувшей ночью

11:47, 19 Январь 2019
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Фото: ЕТВ
Праздник Крещения проходит спокойно, без происшествий.

Ночью с пятницы на субботу в купели окунулись восемь тысяч екатеринбуржцев. Они могли сделать это на территории 12 водоемов. Всего в Свердловской области в ледяной проруби искупались 18 тысяч человек, но будет еще больше, поскольку праздник Крещения продлится до 00:00 20 января.

В пресс-службе МЧС по Свердловской области ЕТВ рассказали, что происшествий не было. По словам спасателей, купания проходят спокойно. Почти на всех купелях есть место для обогрева, горячие напитки и безопасные спуски. За купаниями следят не только сотрудники МЧС, но и медики и полицейские. Это две тысячи человек.

ЕТВ отметил все купели Екатеринбурга на карте и рассказал, как правильно окунаться в прорубь. Год назад мы искали, откуда пошла мода на Крещенские купания, и делились информацией с вами.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, праздник, Екатеринбург, крещение, церковь, купели
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