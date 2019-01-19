В Екатеринбурге прививку от кори получат жители еще одной многоэтажки
13:43, 19 Январь 2019
Ранее подозрения на корь были у маленького ребенка на Совхозной, 6.
Медики проводят срочную вакцинацию жителей в доме на Павла Шаманова, 9 в Академическом районе. Из-за подозрения на корь там госпитализировали маленького ребенка.
Сейчас многоэтажку закрыли на карантин. Специалисты ходят по квартирам и смотрят, кто не прививался и не болел. В таком случае жителям дома ставят прививку от кори, сообщили ЕТВ в пресс-службе свердловского Роспотребнадзора.
Ранее, 11 января, аналогичная ситуация произошла на Совхозной, 6. Там тоже заподозрили корь у ребенка и заставили привиться жителей дома. Последняя вспышка кори в Екатреинбурге была зарегистрирована в 2016 году. Из-за распространения заболевания в Екатеринбурге Роспотребнадзор ввел запрет на проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях.
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