Свердловские садоводы будут платить за мусор по факту его накопления
Садоводы Свердловской области будут платить за мусор по факту его накопления, рассказали ЕТВ в пресс-службе регионального министерства энергетики и ЖКХ. У жителей многоквартирников и частного сектора другая схема: им плата рассчитывается по нормативам.
Вывозить мусор из садовых товариществ и кооперативов будут по «позвонковой» системе. Иными словами, не на регулярной основе, а когда контейнеры переполнятся.
Расчет платежа будет производиться исходя из фактического объема накоплений ТКО и далее пропорционально делиться между членами садоводческого товарищества.
Свердловский министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов также заявил, что это «обеспечит баланс интересов обеих сторон», так как садоводческие товарищества — места нерегулярного пребывания. Еще он уточнил, что места для мусора должны включить в реестр и обустроить по санитарным требованиям. Кроме того, вчера, 18 января, министр поторопил глав муниципалитетов как можно скорее утвердить графики вывоза мусора из частных секторов.
Напомним, мусорная реформа стартовала с 1 января 2019 года. Недавно ЕТВ делал материал, в котором ответил на самые животрепещущие вопросы о мусоре. Кроме того, мы разбирались, почему в Екатеринбурге постоянно переполнены контейнеры и когда это закончится.