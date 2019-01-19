Свердловские садоводы будут платить за мусор по факту его накопления

Садоводы Свердловской области будут платить за мусор по факту его накопления, рассказали ЕТВ в пресс-службе регионального министерства энергетики и ЖКХ. У жителей многоквартирников и частного сектора другая схема: им плата рассчитывается по нормативам.

Вывозить мусор из садовых товариществ и кооперативов будут по «позвонковой» системе. Иными словами, не на регулярной основе, а когда контейнеры переполнятся.