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Свердловские садоводы будут платить за мусор по факту его накопления

12:34, 19 Январь 2019
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Фото: flickr
У жителей многоквартирных домов и частного сектора сумма рассчитывается по нормативам.

Садоводы Свердловской области будут платить за мусор по факту его накопления, рассказали ЕТВ в пресс-службе регионального министерства энергетики и ЖКХ. У жителей многоквартирников и частного сектора другая схема: им плата рассчитывается по нормативам.

Вывозить мусор из садовых товариществ и кооперативов будут по «позвонковой» системе. Иными словами, не на регулярной основе, а когда контейнеры переполнятся.

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Расчет платежа будет производиться исходя из фактического объема накоплений ТКО и далее пропорционально делиться между членами садоводческого товарищества.

Николай Смирнов
министр энергетики и ЖКХ Свердловской области

Свердловский министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов также заявил, что это «обеспечит баланс интересов обеих сторон», так как садоводческие товарищества — места нерегулярного пребывания. Еще он уточнил, что места для мусора должны включить в реестр и обустроить по санитарным требованиям. Кроме того, вчера, 18 января, министр поторопил глав муниципалитетов как можно скорее утвердить графики вывоза мусора из частных секторов.

Напомним, мусорная реформа стартовала с 1 января 2019 года. Недавно ЕТВ делал материал, в котором ответил на самые животрепещущие вопросы о мусоре. Кроме того, мы разбирались, почему в Екатеринбурге постоянно переполнены контейнеры и когда это закончится.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Екатеринбург, Свердловская область , мусорная реформа, садоводство , ЖКХ, Николай Смирнов
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