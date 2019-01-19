Морозная свежесть: екатеринбуржцы провели крещенское утро в купелях

В Екатеринбурге продолжают работать купели , которые освятили в ночь на 19 января. Количество смельчаков , которые решили искупаться в -6 градусов , ничуть не убывает. Они спокойно надевают тапочки и выстраиваются в очередь. Теплый махровый халат на плечах или хотя бы просто банное полотенце — это редкость. « Сегодня тепло , а из воды выходишь — даже жарко», — говорят они. ЕТВ даже залюбовался на уральских моржей , посмотрите и вы: