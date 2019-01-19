Морозная свежесть: екатеринбуржцы провели крещенское утро в купелях
16:01, 19 Январь 2019
ЕТВ посмотрел на лица смельчаков, которые решили искупаться в январе.
В Екатеринбурге продолжают работать купели, которые освятили в ночь на 19 января. Количество смельчаков, которые решили искупаться в -6 градусов, ничуть не убывает. Они спокойно надевают тапочки и выстраиваются в очередь. Теплый махровый халат на плечах или хотя бы просто банное полотенце — это редкость. «Сегодня тепло, а из воды выходишь — даже жарко», — говорят они. ЕТВ даже залюбовался на уральских моржей, посмотрите и вы:
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Рядом с купелью всегда находится группа поддержки: многие приходят целыми семьями, чтобы сделать фотографии и видео родных моржей. Можно налить замерзшим купальщикам чаю или поймать в купели уплывшие тапочки. В ледяную воду не побоялись окунуться и женщины. Они даже более сдержано реагировали на смену температурного режима.
Большая часть окунальщиков — это настоящие уральские мужики. Сильные, морозоустойчивые и в меру упитанные. У многих есть татуировки, которые, скорее всего, сохранились с армейских времен. Кстати, окунаться приходили целые солдатские взводы.
Экстремальные омовения в купелях сейчас столь массовы, что кажется: вот они — наши история, корни, скрепы. Однако традиции купания в ледяной купели на Богоявление, на самом деле, не так много лет. ЕТВ разобрался, когда в Екатеринбург пришла мода на крещенские купания.
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