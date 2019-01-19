Канадец стал заложником Кольцово после свадебного путешествия
12:10, 19 Январь 2019
Иностранец влюбился в екатеринбурженку, но на пути их любви встало УФМС.
Канадец Андреас Куммер второй день не может выехать из аэропорта Кольцово. Он вернулся со своей женой Натальей Поповой из свадебного путешествия по Турции и внезапно обнаружил, что его российская виза просрочена. 64-летний Андреас в первый раз приехал в Екатеринбург два года назад, где и познакомился со своей будущей 61-летней уральской женой.
Они долгое время общались по видеосвязи и наконец решили пожениться. Он — бывший военный, который посвятил этому делу всю жизнь. Она — вдова, у которой двое взрослых детей и трое маленьких внуков. Андреас обрел семью и мечтал о тихой жизни в Березовском. Однако когда он приезжал в гости в первый раз, ему оформили визу с однократным въездом.
Когда они вернулись из Турции, его остановили в белом коридоре, где ему приходится ждать вылета. Андреас принял решение вернуться в Торонто и продать свой дом, чтобы получить вид на жительство в России. Однако с оформлением документов могут возникнуть проблемы, ведь он уже попытался пересечь границу с просроченной визой. В ближайшие полгода ему предстоит обмениваться с женой теплыми смс-ками. Подробности этой трогательной истории смотрите в сюжете «Главных новостей Екатеринбурга».
Еда золотая. Протестируй свой продуктовый
Редакция ЕТВ предлагает сравнить сегодняшние цены на пропитание с теми, что были раньше.
Видео: «Главные новости Екатеринбурга»
Новое и интересное
Операция «Звуковой удар»: изучаем воздействие шума на горожан
Городские истории
В очередной серии урбанистического эпоса сталкер Выживший исследует места, где человеческое ухо терзают невидимые глазу волны.
В первый класс, как в первый раз
Олег Федяров. Про Лошагина, поборы и насилие в колониях
Долина, чудная долина. Особенности экономической зоны
Общество
Про «Титановую долину» пишут либо в восторженно-рекламных, либо в скандально-трагичных тонах. Истина, как ей и положено, размещается посредине. ЕТВ решил взглянуть на ОЭЗ своими глазами.