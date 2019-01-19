Канадец стал заложником Кольцово после свадебного путешествия

Канадец Андреас Куммер второй день не может выехать из аэропорта Кольцово. Он вернулся со своей женой Натальей Поповой из свадебного путешествия по Турции и внезапно обнаружил , что его российская виза просрочена. 64-летний Андреас в первый раз приехал в Екатеринбург два года назад , где и познакомился со своей будущей 61-летней уральской женой.





Они долгое время общались по видеосвязи и наконец решили пожениться. Он — бывший военный , который посвятил этому делу всю жизнь. Она — вдова , у которой двое взрослых детей и трое маленьких внуков. Андреас обрел семью и мечтал о тихой жизни в Березовском. Однако когда он приезжал в гости в первый раз , ему оформили визу с однократным въездом.



