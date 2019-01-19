Евгений Куйвашев нырнул в холодную воду

Евгений Куйвашев окунается в купель каждый год. В прошлом году он выбрал поселок Малый Исток, который недалеко от Екатеринбурга. В этот раз, судя по фото, губернатор снова отправился туда. Но иногда глава области ныряет в Верхотурье.

ЕТВ тоже побывал сегодня на купании, но чуть ближе, на Верх-Исетском пруду. Посмотреть на закаленных смельчаков вы можете в нашем фоторепортаже. В минувшую ночь в прорубь нырнули 18 тысяч свердловчан, среди них восемь тысяч екатеринбуржцев.