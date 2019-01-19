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Евгений Куйвашев нырнул в холодную воду

18:56, 19 Январь 2019
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Фото: инстаграм Евгения Куйвашева
Глава Свердловской области поздравил россиян с Крещением.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев по традиции нырнул в холодную прорубь. О том, что глава региона принял участие в празднике Крещения, он отчитался перед подписчиками в инстаграме. Ранее он уезжал в Сербию в составе официальной делегации с Владимиром Путиным, но пропустить купание не мог.
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Евгений Куйвашев окунается в купель каждый год. В прошлом году он выбрал поселок Малый Исток, который недалеко от Екатеринбурга. В этот раз, судя по фото, губернатор снова отправился туда. Но иногда глава области ныряет в Верхотурье.

ЕТВ тоже побывал сегодня на купании, но чуть ближе, на Верх-Исетском пруду. Посмотреть на закаленных смельчаков вы можете в нашем фоторепортаже. В минувшую ночь в прорубь нырнули 18 тысяч свердловчан, среди них восемь тысяч екатеринбуржцев.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Екатеринбург, Свердловская область , крещенские купания, крещение, губернатор, Евгений Куйвашев
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