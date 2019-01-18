Житель Екатеринбурга отсудил у медленного застройщика 200 тысяч

Житель Екатеринбурга заключил договор долевого строительства с компанией «СМУ-3 Строй». Он заплатил 4,5 миллиона рублей и должен был получить квартиру первого декабря 2017 года. Застройщик опоздал со вводом дома в эксплуатацию, поэтому мужчина смог увидеть свое жилье только 17 февраля. Подписывать акт приемки он отказался, потому что нашел недостатки. Застройщик не понял о чем речь и подписал документ в одностороннем порядке.

Оказалось, что представители компании просили с мужчины дополнительные деньги, потому что в ходе строительство увеличилась площадь квартиры. Екатеринбуржец в ответ попросил предоставить результаты обмеров БТИ, но спор так и не смогли урегулировать. Мужчина подал иск с требованием взыскать с компании неустойку в 584 тысячи рублей за нарушение сроков, компенсацию морального вреда в 30 тысяч рублей и 292 тысячи штрафа, сообщили в пресс-службе областного суда.

Кировский суд частично удовлетворил требования: 92 тысячи неустойки, пять тысяч за моральный вред и 45 тысяч штрафа. Мужчине показалось, что это слишком мало и он пошел в областной суд. Там сумму неустойки увеличили до 130 тысяч, а штрафа — до 67 тысяч. В новой инстанции решили, что хоть мужчина и не доплатил за увеличенную площадь, время все равно нужно компенсировать.