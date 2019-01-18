За два года в Свердловской области посадили семь застройщиков 

С 2017 года в Свердловской области осудили восемь недобросовестных застройщиков. Их обвинили в незаконном предпринимательстве, мошенничестве в особо крупном размере, растратах и злоупотреблении полномочиями. Семь руководителей получили реальные сроки. В 2018 году расследовали еще 26 уголовных дел, касающихся строительства. 12 из них передано в суд, сообщили в департаменте информполитики региона.

В 2017 году большой срок получили Владимир Воробьев и Александр Михайленко, которые строили дома на землях под индивидуальное строительство. Ущерб от махинаций первого составил 495 миллионов рублей. Пострадали 437 человек, а Михайленко обманул 93 человека на 95 миллионов рублей. Оба получили по шесть лет лишения свободы. На такой же срок осудили застройщика, который строил многоквартирники на Орлова и переулке Верхнем. От этого пострадали 111 екатеринбуржцев.

Руководителей компании «ВВК», которая была генподрядчиком ЖК «Западный», осудили на шесть и девять лет. Они незаконно продали квартиры, которые и не собирались достраивать. Наказание также получили председатель правления ЖСК «Авиатор» Владимир Фатеев и директор ООО АН «Базис» Владимир Ковалев. Из-за того, что они заморозили строительство, пострадали 145 пайщиков. Они ждали квартиры с 2012 года, но их достроили только в 2018 году. Руководителей компаний осудили на пять и семь лет.

Условный срок также получил директор первоуральской компании «БЗСК Стройинвест». Он проворачивал финансовые махинации во время строительства жилого комплекса «Оптимист» для льготников. Он припрятал 200 миллионов рублей. Сдача дома запланирована в третьем квартале 2019 года.

Свой приговор также ждут «Рубикон-Аэро Инвест», «Лоджик Девелопмент» и «Уралэнергостройкомплекс». С правоохранительными органами сотрудничает координационная комиссия по защите прав дольщиков, созданная по поручению губернатора.