«Встречу день рождения свободным»: Шадрин заявил, что уходит из ЦПКиО
10:51, 18 Январь 2019
Директор парка сообщил, что ему поступило выгодное предложение. Официального подтверждения пока нет.
Роман Шадрин сообщил, что покидает пост директора ЦПКиО. «Получил предложение от которого не смог отказаться! Написал заявление на увольнение с 21 января. Ура! Встречу день рождения свободным от всех обязательств!», — написал генерал на своей странице в фейсбук. Дозвониться до главы парка за более подробным комментарием пока не удалось. Генерал часто обижается на представителей СМИ за критику парка, так что это пост мог стать очередной шуткой.
Директора ЦПКиО часто критиковали общественники и журналисты, поэтому весной прошел слух, что у парка появится новый директор. Контракт Шадрина закончился еще летом, но позднее был продлен до выборов городскую думу. После смены городской команды изменений в руководстве парка не произошло. Потом ему снова продлили контракт до начала февраля. Ранее источники ЕТВ сообщали, что место директора ЦПКиО может занять руководитель ЦК «Урал» Илья Марков.
Недавно директор ЦПКиО рассказывал, чем собирается заниматься после ухода с должности. Оказалось, что генерал грезит о столярной мастерской.
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