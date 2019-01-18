«Встречу день рождения свободным»: Шадрин заявил, что уходит из ЦПКиО

Директора ЦПКиО часто критиковали общественники и журналисты , поэтому весной прошел слух , что у парка появится новый директор. Контракт Шадрина закончился еще летом , но позднее был продлен до выборов городскую думу. После смены городской команды изменений в руководстве парка не произошло. Потом ему снова продлили контракт до начала февраля. Ранее источники ЕТВ сообщали , что место директора ЦПКиО может занять руководитель ЦК « Урал» Илья Марков.