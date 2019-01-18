В Свердловской области забраковали три водоема для крещенских купаний

Роспотребнадзор проверил водоемы Свердловской области, которые подготовили к крещенским купаниям. «Экзамен» не прошли три объекта. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Речь идет о реке Пышме и Ключик, а также Нижне-Шайтанском пруде. Данные водоемы, по мнению Роспотребнадзора, небезопасны в эпидемиологическом плане, что показали неудовлетворительные результаты взятых оттуда проб — дело в плохих микробиологических показателях. Специалисты не рекомендуют использовать эти водоемы для крещенских купаний. Всего эксперты Роспотребнадзора отобрали 75 проб воды с объектов, где организованы купели. Для профилактики различных заболевании в ведомстве советуют следовать следующим правилам.

не использовать для купания неизвестные водоемы , а также водоемы , специально не оборудованные для этих целей;



совершать крещенские купания в специально оборудованных для этих целей местах , где есть места для переодевания и обогрева;



не пить воду из водоемов;



не употреблять спиртные напитки;



проконсультироваться с врачом , чтобы выяснить , есть ли у вас противопоказания для купаний ( острые и хронические заболевания сердечно-сосудистой и дыхательной систем , инфекционные заболевания и др.)





