В Свердловской области забраковали три водоема для крещенских купаний
13:38, 18 Январь 2019
Ранее в МЧС проверили и одобрили купели на территории Екатеринбурга.
Роспотребнадзор проверил водоемы Свердловской области, которые подготовили к крещенским купаниям. «Экзамен» не прошли три объекта. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
Речь идет о реке Пышме и Ключик, а также Нижне-Шайтанском пруде. Данные водоемы, по мнению Роспотребнадзора, небезопасны в эпидемиологическом плане, что показали неудовлетворительные результаты взятых оттуда проб — дело в плохих микробиологических показателях. Специалисты не рекомендуют использовать эти водоемы для крещенских купаний. Всего эксперты Роспотребнадзора отобрали 75 проб воды с объектов, где организованы купели. Для профилактики различных заболевании в ведомстве советуют следовать следующим правилам.
- не использовать для купания неизвестные водоемы, а также водоемы, специально не оборудованные для этих целей;
- совершать крещенские купания в специально оборудованных для этих целей местах, где есть места для переодевания и обогрева;
- не пить воду из водоемов;
- не употреблять спиртные напитки;
- проконсультироваться с врачом, чтобы выяснить, есть ли у вас противопоказания для купаний (острые и хронические заболевания сердечно-сосудистой и дыхательной систем, инфекционные заболевания и др.)
Ранее в МЧС проверили и одобрили купели на территории Екатеринбурга.
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