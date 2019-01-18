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В Свердловской области забраковали три водоема для крещенских купаний

13:38, 18 Январь 2019
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Фото: ЕТВ
Ранее в МЧС проверили и одобрили купели на территории Екатеринбурга.

Роспотребнадзор проверил водоемы Свердловской области, которые подготовили к крещенским купаниям. «Экзамен» не прошли три объекта. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Речь идет о реке Пышме и Ключик, а также Нижне-Шайтанском пруде. Данные водоемы, по мнению Роспотребнадзора, небезопасны в эпидемиологическом плане, что показали неудовлетворительные результаты взятых оттуда проб — дело в плохих микробиологических показателях. Специалисты не рекомендуют использовать эти водоемы для крещенских купаний. Всего эксперты Роспотребнадзора отобрали 75 проб воды с объектов, где организованы купели. Для профилактики различных заболевании в ведомстве советуют следовать следующим правилам.

  • не использовать для купания неизвестные водоемы, а также водоемы, специально не оборудованные для этих целей;
  • совершать крещенские купания в специально оборудованных для этих целей местах, где есть места для переодевания и обогрева;
  • не пить воду из водоемов;
  • не употреблять спиртные напитки;
  • проконсультироваться с врачом, чтобы выяснить, есть ли у вас противопоказания для купаний (острые и хронические заболевания сердечно-сосудистой и дыхательной систем, инфекционные заболевания и др.)

Ранее в МЧС проверили и одобрили купели на территории Екатеринбурга.
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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Общество, купели, крещение, Роспотребнадзор Свердловской области, Роспотребнадзор
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