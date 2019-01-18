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В Екатеринбурге оборудовали 30 купелей: советы спасателей

16:16, 18 Январь 2019
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Фото: ЕТВ
ЕТВ отметил все места для купаний на карте. 

На крещение в Екатеринбурге оборудовали 31 купель. Большинство из них расположено на озере Шарташ. Купания традиционно начинаются в 20:00 18 января и продолжаются до 00:00 20 января. У купелей, список которых опубликовали в МЧС, будут работать пункты обогрева и выставлены посты безопасности из числа спасателей, медиков полиции и общественников.

Свердловские спасатели предупреждают, что окунание в прорубь раз в году — это сильнейший стресс для организма. Перед купанием стоит снимать одежду снизу вверх, а после купания одеваться сверху вниз. К проруби нужно подходить в удобной и не скользкой обуви. Торопиться не стоит. Окунаться лучше всего только по шею, чтобы избежать сужения сосудов головного мозга. Находиться в холодной воде нужно не больше минуты, чтобы не наступило переохлаждение организма. После купания нужно промокнуть себя махровым полотенцем и надеть сухую одежду. Для укрепления иммунитета лучше выпить ягодный чай или морс (берите с собой термос).

Лезть в купель нельзя в состоянии алкогольного опьянения, подавать крики ложной тревоги, нырять и плавать под водой. Также спасатели запрещают засорять водоем, приводить с собой животных и собираться группами у края проруби.

ЕТВ отметил все купели на карте:

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В купелях должны быть ограждения, две лестницы, коробы, чтобы человека никуда не унесло течением. А вот глубина должна быть всего 1,2-1,8 метра. В зависимости от толщины льда специалисты рассчитают максимальное количество людей у проруби. Среднее количество — 30 человек.
Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, православие, купели, крещение, Екатеринбург
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