В Екатеринбурге оборудовали 30 купелей: советы спасателей

На крещение в Екатеринбурге оборудовали 31 купель. Большинство из них расположено на озере Шарташ. Купания традиционно начинаются в 20:00 18 января и продолжаются до 00:00 20 января. У купелей, список которых опубликовали в МЧС, будут работать пункты обогрева и выставлены посты безопасности из числа спасателей, медиков полиции и общественников.

Свердловские спасатели предупреждают, что окунание в прорубь раз в году — это сильнейший стресс для организма. Перед купанием стоит снимать одежду снизу вверх, а после купания одеваться сверху вниз. К проруби нужно подходить в удобной и не скользкой обуви. Торопиться не стоит. Окунаться лучше всего только по шею, чтобы избежать сужения сосудов головного мозга. Находиться в холодной воде нужно не больше минуты, чтобы не наступило переохлаждение организма. После купания нужно промокнуть себя махровым полотенцем и надеть сухую одежду. Для укрепления иммунитета лучше выпить ягодный чай или морс (берите с собой термос).

Лезть в купель нельзя в состоянии алкогольного опьянения, подавать крики ложной тревоги, нырять и плавать под водой. Также спасатели запрещают засорять водоем, приводить с собой животных и собираться группами у края проруби.

ЕТВ отметил все купели на карте: