Уральский десяток: екатеринбуржцы присоединились к мировому флешмобу

15:55, 18 Январь 2019 Коллаж: Николай Пекарский , ЕТВ Соцсети переполнены фотографиями из 2009 года. ЕТВ собрал самые яркие снимки известных горожан.

, к слову , и без главы региона активно обсуждали доколе. На этой неделе Свердловскую область настигли и поглотили флешмобы в социальных сетях. Сначала наши земляки присоединились к акции #AdeleChallenge, чтобы заставить певицу Адель остаться на сцене — но большого отклика на Урале челлендж все-таки не получил. Позже губернатор Евгений Куйвашев дал новый импульс «мему про девять яиц», которыйк словуи без главы региона активно обсуждали доколе.

Сейчас же известные свердловчане подключились к другому общемировому тренду. В сети появился новый флешмоб под названием #10yearschallenge. Суть проста — выложить две свои фотографии: одну современную и вторую , сделанную десять лет назад. Ну , или хотя бы одну — старую. Еда золотая. Протестируй свой продуктовый Редакция ЕТВ предлагает сравнить сегодняшние цены на пропитание с теми, что были раньше: до Нового г

Евгений Кексин написал , что с 2009 года в его жизни мало что поменялось; ресторатор все так же хочет открыть свой бар.

Директор Шарташского лесопарка Артур Зиганшин заметил , что в 2009 году у него была другие шевелюра , мотоцикл и работа.

Журналист Дмитрий Колезев в 2009 году весил под 100 килограммов.

Ресторанный критик Яков Можаев тоже присоединился к флешмобу.

Известный фотограф Александр Мамаев , который в том числе снимает для ЕТВ , десять лет назад не думал , что будет зарабатывать съемками.

Уральский музыкант Миша Лузин отметил , что стал более волосатым и расслабленным.

Депутат гордумы Екатеринбурга Тимофей Жуков решил пройти против системы — и выложил снимок из 1994 года.

Екатеринбургский диджей Евгений Свалов особо не изменился.

Ведущая ЕТВ Оксана Маклакова тоже поделилась своей историей из 2009 года.

Юрист Надежда Абакумова разразилась целыми пятью снимками.

Ведущая « 41 канала» Мария Новикова призналась , что не любит челленджи , но все равно не удержалась — и выложила фото десятилетней давности.

Шеф-повар Михаил Аракелов за десять лет , пожалуй , изменился больше всех.

Пресс-секретарь городской думы Екатеринбурга Алена Земляникова тоже присоединилась к флешмобу.

Фото: facebook Алены Земляниковой

Журналист Андрей Варкентин не стал выставлять свои фотографии , зато напомнил подписчикам , какой курс рубля был в 2009 году.