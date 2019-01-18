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Уральский десяток: екатеринбуржцы присоединились к мировому флешмобу

15:55, 18 Январь 2019
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Коллаж: Николай Пекарский, ЕТВ
Соцсети переполнены фотографиями из 2009 года. ЕТВ собрал самые яркие снимки известных горожан.
На этой неделе Свердловскую область настигли и поглотили флешмобы в социальных сетях. Сначала наши земляки присоединились к акции #AdeleChallenge, чтобы заставить певицу Адель остаться на сцене — но большого отклика на Урале челлендж все-таки не получил. Позже губернатор Евгений Куйвашев дал новый импульс «мему про девять яиц», который, к слову, и без главы региона активно обсуждали доколе.

Сейчас же известные свердловчане подключились к другому общемировому тренду. В сети появился новый флешмоб под названием #10yearschallenge. Суть проста — выложить две свои фотографии: одну современную и вторую, сделанную десять лет назад. Ну, или хотя бы одну — старую.
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Евгений Кексин написал, что с 2009 года в его жизни мало что поменялось; ресторатор все так же хочет открыть свой бар.
Директор Шарташского лесопарка Артур Зиганшин заметил, что в 2009 году у него была другие шевелюра, мотоцикл и работа.
Журналист Дмитрий Колезев в 2009 году весил под 100 килограммов.
Ресторанный критик Яков Можаев тоже присоединился к флешмобу.
Известный фотограф Александр Мамаев, который в том числе снимает для ЕТВ, десять лет назад не думал, что будет зарабатывать съемками.
Уральский музыкант Миша Лузин отметил, что стал более волосатым и расслабленным.
Депутат гордумы Екатеринбурга Тимофей Жуков решил пройти против системы — и выложил снимок из 1994 года.
Екатеринбургский диджей Евгений Свалов особо не изменился.
Ведущая ЕТВ Оксана Маклакова тоже поделилась своей историей из 2009 года.
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Очевидно одно, что #10летназад тоже шёл дождь) И ещё - что я красила волосы в какой-нибудь «роковой шатен» и носила такие же толстые щёки. Инстаграма не было, детей тоже (как мы вообще жили?🤣). Была программа «Истории в деталях. Екатеринбург» и командировка в Москву на интервью с самим Дэниелом Крейгом. Это значит, что в 2008 году выходил очередной фильм про Бонда. И перед интервью мы с оператором Димой Суриным пошли на Воробьёвы горы и сделали фотку с зонтиком) .... Кто-нибудь может объяснить мне смысл всех этих #10yearchallenge ? Вспомнить, чтобы что? Понять, #ктомыоткудакудамыидем ? Увидеть, как мы изменились и решить - играет ли время в нашей команде? Непонятно.

Публикация от Оксана Маклакова (@maklakova_oksana)

Юрист Надежда Абакумова разразилась целыми пятью снимками.
Ведущая «41 канала» Мария Новикова призналась, что не любит челленджи, но все равно не удержалась — и выложила фото десятилетней давности.
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Шеф-повар Михаил Аракелов за десять лет, пожалуй, изменился больше всех.
Пресс-секретарь городской думы Екатеринбурга Алена Земляникова тоже присоединилась к флешмобу.
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Фото: facebook Алены Земляниковой

Журналист Андрей Варкентин не стал выставлять свои фотографии, зато напомнил подписчикам, какой курс рубля был в 2009 году.
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Фото: facebook Андрея Варкентина

Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Общество, челлендж, Екатеринбург
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