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Свердловский министр ЖКХ поторопил мусорных операторов

13:10, 18 Январь 2019
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Фото: pixabay
Николай Смирнов посоветовал скорее утвердить графики вывоза отходов из городов и сел.

Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов рекомендовал главам муниципалитетов быстрее оптимизировать и утвердить графики вывоза мусора из частных секторов городов и сел. Об этом сообщает департамент информполитики региона.

Соответствующие регламенты должны быть готовы и доведены до жителей не позднее 1 февраля. Свердловский министр добавил, что также нужно сделать больше мусорных площадок и контейнеров для отходов. По словам Николая Смирнова, анализ первых дней мусорной реформы показал, что в целом ряде случаев отходы скапливаются не там, где их редко вывозят, а там, где недостаточно места. »Задача муниципалитетов — в течение первого полугодия устранить эти проблемы во всех населенных пунктах региона», — подчеркнул чиновник. Министр ЖКХ убежден, что региональные операторы и органы самоуправления должны работать сообща.

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Николай Смирнов
министр энергетики и ЖКХ Свердловской области
Кода на четыре многоквартирных дома установлено два контейнера, каждый из нас понимает, что этого явно недостаточно. Чтобы они не переполнялись, вывозить их потребуется как минимум два раза в день, а это, не только невозможно, но и достаточно затратно. Во избежание таких ситуаций муниципалитетам следует еще раз детально изучить положение дел и там, где это необходимо, закупить и разместить дополнительные контейнеры.
Николай Смирнов
ЕТВ активно освещают проблему мусора в Екатеринбурге и Свердловской области. Так, недавно мы делали «Полезняк», где отвечали на самые главные вопросы по мусорной реформе, которая началась с 1 января. А ранее разбирались, почему в Екатеринбурге постоянно переполнены контейнеры и когда это закончится.
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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Общество, Мусор, в котором я живу, мусорная реформа, мусор, Екатеринбург, министр, Свердловская область , ЖКХ
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