Свердловский министр ЖКХ поторопил мусорных операторов

Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов рекомендовал главам муниципалитетов быстрее оптимизировать и утвердить графики вывоза мусора из частных секторов городов и сел. Об этом сообщает департамент информполитики региона.

Соответствующие регламенты должны быть готовы и доведены до жителей не позднее 1 февраля. Свердловский министр добавил, что также нужно сделать больше мусорных площадок и контейнеров для отходов. По словам Николая Смирнова, анализ первых дней мусорной реформы показал, что в целом ряде случаев отходы скапливаются не там, где их редко вывозят, а там, где недостаточно места. »Задача муниципалитетов — в течение первого полугодия устранить эти проблемы во всех населенных пунктах региона», — подчеркнул чиновник. Министр ЖКХ убежден, что региональные операторы и органы самоуправления должны работать сообща.