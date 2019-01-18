Свердловские приставы нашли ребенка, которого спрятали в Белоруссии

Свердловские судебные приставы нашли в Белоруссии мальчика, которого мать незаконно вывезла за пределы России. Четырехлетнего ребенка разыскивал его отец, который обратился в суд. В УФССП начали розыск. Ребенка нашли у его родной бабушки, которая живет в Белоруссии.

Данные о местонахождении малыша передали его отцу, сообщили в пресс-службе регионального УФССП. Он намерен обратиться в суд, чтобы ему разрешили действовать по решению российского суда на территории другого государства. Ему могут разрешить выехать в Белоруссию, чтобы встретиться с сыном.

