Главная «ЕТВ»НовостиОбщество

Свердловчане перестанут платить за звонки с таксофонов

18:16, 18 Январь 2019
taksofon.jpg
Фото: пресс-служба Ростелекома»
Теперь автоматы можно использовать абсолютно бесплатно.

Свердловский «Ростелеком» перестал брать деньги за вызовы с таксофонов по всему региону. Отныне позвонить на любые стационарные телефоны в пределах Среднего Урала можно бесплатно и без таксофонной карты. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

В Свердловской области действуют 1844 таксофона, большинство из них располагаются в сельской местности. В Екатеринбурге действует шесть автоматов. В первую очередь таксофоны выполняют социальную функцию — это до сих пор единственное средство связи во многих отдаленных населенных пунктах.

Еда золотая. Протестируй свой продуктовый
Редакция ЕТВ предлагает сравнить сегодняшние цены на пропитание с теми, что были раньше.
Авторы:
Михаил Вербицкий
Что вы думаете о материале «Свердловчане перестанут платить за звонки с таксофонов»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Общество, Ростелеком, Свердловская область , таксофон
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Долина, чудная долина. Особенности экономической зоны
Общество
Долина, чудная долина. Особенности экономической зоны
Про «Титановую долину» пишут либо в восторженно-рекламных, либо в скандально-трагичных тонах. Истина, как ей и положено, размещается посредине. ЕТВ решил взглянуть на ОЭЗ своими глазами.
Олег Федяров. Про Лошагина, поборы и насилие в колониях
25 января в 14:00
С Дмитрий Лошагин, Алексей Федяров
В первый класс, как в первый раз
25 января в 19:30
С Светлана Кузнецова, Екатерина Сибирцева
Деревенский Wi-Fi. Как уральские деревни с городом уравнивают
Общество
Деревенский Wi-Fi. Как уральские деревни с городом уравнивают
ЕТВ проверил, как в малых населенных пунтках области подают интернет.
Железо при параде. Т-72Б против «Абрамса»
Железо при параде. Т-72Б против «Абрамса»
Сегодня в нашем предпраздничном цикле померятся стволами главные российский и американский танки.