Свердловчане перестанут платить за звонки с таксофонов
18:16, 18 Январь 2019
Теперь автоматы можно использовать абсолютно бесплатно.
Свердловский «Ростелеком» перестал брать деньги за вызовы с таксофонов по всему региону. Отныне позвонить на любые стационарные телефоны в пределах Среднего Урала можно бесплатно и без таксофонной карты. Об этом рассказали в пресс-службе компании.
В Свердловской области
действуют 1844 таксофона, большинство из них располагаются в сельской
местности. В Екатеринбурге действует шесть автоматов. В
первую очередь таксофоны выполняют социальную функцию — это до сих пор
единственное средство связи во многих отдаленных населенных
пунктах.
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