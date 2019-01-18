Свердловчане перестанут платить за звонки с таксофонов

Свердловский «Ростелеком» перестал брать деньги за вызовы с таксофонов по всему региону. Отныне позвонить на любые стационарные телефоны в пределах Среднего Урала можно бесплатно и без таксофонной карты. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

В Свердловской области действуют 1844 таксофона, большинство из них располагаются в сельской местности. В Екатеринбурге действует шесть автоматов. В первую очередь таксофоны выполняют социальную функцию — это до сих пор единственное средство связи во многих отдаленных населенных пунктах.

