Назначен куратор на выборы, после которых найдут замену Бидонько
09:18, 18 Январь 2019
В Серовском округе ожидается выдвижение Антона Шипулина.
Президиум генсовета «Единой России» назначил куратора довыборов в Госдуму по Серовскому одномандатному округу. Место в парламенте освободилось после того, как Сергей Бидонько сложил полномочия в связи с получением должности вице-губернатора Свердловской области по внутренней политике. Наблюдать за ситуацией будет депутат Госдумы Максим Иванов. «Будем работать справедливо, жестко, эффективно», — прокомментировал он поручение партии в соцсетях. Довыборы состоятся в сентябре этого года.
Одним из будущих участников этих выборов называют биатлониста Антона Шипулина, который завершил спортивную карьеру 28 декабря. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подтвердил, что обсуждал с Шипулиным его выдвижение, но официально о своем решении спортсмен не заявлял.
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