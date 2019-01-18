Назначен куратор на выборы, после которых найдут замену Бидонько

Президиум генсовета « Единой России» назначил куратора довыборов в Госдуму по Серовскому одномандатному округу. Место в парламенте освободилось после того , как Сергей Бидонько сложил полномочия в связи с получением должности вице-губернатора Свердловской области по внутренней политике. Наблюдать за ситуацией будет депутат Госдумы Максим Иванов. « Будем работать справедливо , жестко , эффективно», — прокомментировал он поручение партии в соцсетях. Довыборы состоятся в сентябре этого года.



Одним из будущих участников этих выборов называют биатлониста Антона Шипулина, который завершил спортивную карьеру 28 декабря. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подтвердил, что обсуждал с Шипулиным его выдвижение, но официально о своем решении спортсмен не заявлял.