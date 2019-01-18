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На таможне Екатеринбурга задержали семь тысяч игрушек

15:32, 18 Январь 2019
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Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления
Товар не задекларировали по правилам.
На таможне в Екатеринбурге задержали крупную партию игрушек из Китая. Во время оформления сработала система управления рисками, из-за чего товар начали досматривать особенно внимательно. Выяснилось, что компания, которая пыталась ввезти игрушки, заявила совсем другой груз.

В партии оказалось около семи тысяч игрушек — куклы, наборы для плетения браслетов, пластмассовые машины, роботы, детские железные дороги, наборы солдат, рассказали ЕТВ в пресс-службе Уральского таможенного управления.

Незадекларированный товар конфискуют, а бизнесмены заплатят крупный штраф.
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Авторы:
Марина Сухогузова
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Теги:
Общество, игрушки, таможня, Екатеринбург
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