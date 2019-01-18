На таможне Екатеринбурга задержали семь тысяч игрушек

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В партии оказалось около семи тысяч игрушек — куклы , наборы для плетения браслетов , пластмассовые машины , роботы , детские железные дороги , наборы солдат , рассказали ЕТВ в пресс-службе Уральского таможенного управления.





Незадекларированный товар конфискуют , а бизнесмены заплатят крупный штраф.

На таможне в Екатеринбурге задержали крупную партию игрушек из Китая. Во время оформления сработала система управления рискамииз-за чего товар начали досматривать особенно внимательно. Выяснилосьчто компаниякоторая пыталась ввезти игрушкизаявила совсем другой груз.