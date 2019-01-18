Мало специалистов: зарплаты в Екатеринбурге выросли до 36 тысяч

В 2018 году средняя зарплата екатеринбуржцев выросла на 4,2% и составила 36 тысяч 560 рублей. Аналитики Avito связывают рост окладов с нехваткой квалифицированных кадров. Больше всего готовы платить работникам в сфере строительства. Там средняя зарплата составляет 46,2 тысячи рублей. А дешевле всего оценивают труд в сфере образования и науки — всего 23,5 тысячи рублей.

Из-за чемпионата мира по футболу на 20% подорожали специалисты в сфере развлечений. А вот в управляющих персоналом в городе было достаточно. У них зарплаты упали на 6,6%. Самыми востребованными в Екатреинбурге остаются профессии в сфере продаж, транспорта, логистики, строительства и автомобильного бизнеса.