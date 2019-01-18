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ЦСКА взял реванш у «Автомобилиста»

08:51, 18 Январь 2019
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Фото: ХК «Автомобилист»
Екатеринбургские хоккеисты проиграли всухую. 
Хоккейный клуб «Автомобилист» потерпел поражение от команды ЦСКА. Встреча лидеров Западной и Восточной конференции прошла в Москве и завершилась со счетом 3:0.

Счет уже на первой минуте открыл нападающий армейцев Константин Окулов. Москвичи так и не сбавили оборотов, а у «Автомобилиста» игра в атаке совсем не заладилась. Остаток первого периода и следующий игровой отрезок прошли без голов. В последнем периоде игрок ЦСКА Антон Слепышев сделал дубль и увеличил преимущество своей команды. Не удалось «Автомобилисту» остановить ЦСКА.

Во второй игре сезона екатеринбургский клуб впервые с 2010 года оказался сильнее ЦСКА. Тогда игра завершилась со счетом 3:1 в пользу «Автомобилиста». Следующий матч екатеринбургской команды пройдет 22 января: предстоит домашний матч с «Трактором».

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, спорт, хоккей, ХК Автомобилист, Свердловская область , Екатеринбург
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