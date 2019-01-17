Жители Екатеринбурга подняли город в экологическом рейтинге
09:15, 17 Январь 2019
Количество положительных отзывов об атмосфере в столице Урала выросло в 1,5 раза.
Количество положительных отзывов об экологии Екатеринбурга за восемь лет увеличилось в 1,5 раза. Сейчас 10% жителей столицы Урала считают, что все отлично, 40% решили, что экология в норме, а вот 38% людей оценили атмосферу вокруг как плохую. Екатеринбург по оценкам горожан разместился на 12 строчке экологического рейтинга городов России, выяснили аналитики портала Super Job.
Наибольшие опасения у жителей вызывает экологическая обстановка в Челябинске, Новокузнецке и Красноярске. А самыми беспечными были признаны тюменцы: 39% назвали экологию города хорошей, 44% — нормальной. Хорошие оценки также получили Краснодар и Казань.
Полезняк на ЕТВ. Газовый вопрос
Что нужно знать потребителям и как не стать жертвой взрыва.
Новое и интересное
Опыты на людях: разделяем мусор
Городские истории
Разбираемся, готовы ли уральцы к цивилизованному обращению с отходами.
В первый класс, как в первый раз
Олег Федяров. Про Лошагина, поборы и насилие в колониях
Долина, чудная долина. Особенности экономической зоны
Про «Титановую долину» пишут либо в восторженно-рекламных, либо в скандально-трагичных тонах. Истина, как ей и положено, размещается посредине. ЕТВ решил взглянуть на ОЭЗ своими глазами.