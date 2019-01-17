Жители Екатеринбурга подняли город в экологическом рейтинге

Количество положительных отзывов об экологии Екатеринбурга за восемь лет увеличилось в 1,5 раза. Сейчас 10% жителей столицы Урала считают , что все отлично , 40% решили , что экология в норме , а вот 38% людей оценили атмосферу вокруг как плохую. Екатеринбург по оценкам горожан разместился на 12 строчке экологического рейтинга городов России , выяснили аналитики портала Super Job.



