В Екатеринбурге осудили банду, которая обокрала банки на 60 миллионов

В Екатеринбурге посадили участников организованной группы, которая похитили 60 миллионов рублей из банков. Члены банды получили от двух до шести лет тюрьмы. Об этом сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.

С мая 2012-го по декабрь 2013 года преступники обокрали четыре банка. Двоих участников банды позднее признали виновными в 123 эпизодах мошенничества. Сообщники подыскивали людей с ассоциальным образом жизни, без денег и кредитной истории, чтобы оформлять на их имя потребительские кредиты в банках, а позже — передавать полученные средства в банду. Заемщиков обманывали, говоря, что кредиты будут оплачивать самостоятельно, а деньги инвестируют в бизнес.

Участниками организованной группы также были сотрудники служб безопасности банков: они консультировали мошенников и лоббировали заявки на кредит. Всего в преступную схему вовлекли 103 номинальных заемщиков. Организатору преступной группы суд назначил шесть лет лишения свободы. Остальные участники банды сядут на сроки от двух до трех лет, в зависимости от роли в махинациях. Приговор в законную силу еще не вступил.