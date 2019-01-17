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В Екатеринбурге осудили банду, которая обокрала банки на 60 миллионов

10:31, 17 Январь 2019
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Фото: pixabay.com
Участники группировки получили от двух до шести лет тюрьмы.

В Екатеринбурге посадили участников организованной группы, которая похитили 60 миллионов рублей из банков. Члены банды получили от двух до шести лет тюрьмы. Об этом сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.

С мая 2012-го по декабрь 2013 года преступники обокрали четыре банка. Двоих участников банды позднее признали виновными в 123 эпизодах мошенничества. Сообщники подыскивали людей с ассоциальным образом жизни, без денег и кредитной истории, чтобы оформлять на их имя потребительские кредиты в банках, а позже — передавать полученные средства в банду. Заемщиков обманывали, говоря, что кредиты будут оплачивать самостоятельно, а деньги инвестируют в бизнес.

Участниками организованной группы также были сотрудники служб безопасности банков: они консультировали мошенников и лоббировали заявки на кредит. Всего в преступную схему вовлекли 103 номинальных заемщиков. Организатору преступной группы суд назначил шесть лет лишения свободы. Остальные участники банды сядут на сроки от двух до трех лет, в зависимости от роли в махинациях. Приговор в законную силу еще не вступил.

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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Общество, Екатеринбург, прокуратура Свердловской области, прокуратура, банк, хищение
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