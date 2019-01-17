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У каждого четвертого свердловчанина в 2018 году поднялась зарплата

13:34, 17 Январь 2019
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Фото: shutterstock
Доход ощутимо вырос у сотрудников сфер медицины и фармацевтики, СМИ и рекламы, а также нефтегазового сектора.

На Среднем Урале в 2018 году заработная плата увеличилась у 26% свердловчан. Впрочем, 30% человек сообщили об обратном. Таковы данные опроса компании HeadHunter.

Свыше половины работников, у которых зарплата снизилась, заявили, что их доход упал на 15%. Те, у кого денег стало больше, говорят, что рост составил не более 10%. Эксперты утверждают, что в большинстве случаев зарплату сокращали, урезая премиальные, а увеличивали — повышая оклад. К слову, премии сейчас получают только 54% свердловчан.

Зарплаты в 2018 году ощутимо выросли у сотрудников сфер медицины и фармацевтики, СМИ и рекламы, а также для работников нефтегазового сектора. Наибольший ущерб кошельку ощутили в розничной торговле, образовательных учреждениях и сфере услуг для населения. Если говорить о будущем, то 12% свердловчан рассказали, что руководство пообещало повысить им зарплату в 2019 году, еще 6% ожидают снижения.

Ранее мы писали, что в Свердловской области стало больше «серых зарплат», а каждый четвертый житель готов покинуть регион ради работы.

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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Общество, зарплата, деньги, Свердловская область
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