Свердловский ветеринарный спецназ получил технику на 13 миллионов

Для ветеринарного спецназа Свердловской области закупили спецтехнику на 13,6 миллиона рублей. Два автомобиля с дезинфекционной установкой, которая позволяет обеззараживать цеха мясокомбинатов и животноводческие фермы, а также три автомобиля УАЗ, сообщили в департаменте информполитики региона.

Мобильный ветеринарный пункт был создан в 2018 году на базе региональной ветеринарной станции. Команда должна предупреждать распространение инфекционных заболеваний у животных. В этом году ветеринарный спецназ получит еще 206 наборов спецодежды, опрыскиватели и контейнеры.