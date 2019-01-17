Свердловский ветеринарный спецназ получил технику на 13 миллионов
10:46, 17 Январь 2019
Команда будет спасать фермы на УАЗиках.
Для ветеринарного спецназа Свердловской области закупили спецтехнику на 13,6 миллиона рублей. Два автомобиля с дезинфекционной установкой, которая позволяет обеззараживать цеха мясокомбинатов и животноводческие фермы, а также три автомобиля УАЗ, сообщили в департаменте информполитики региона.
Мобильный ветеринарный пункт был создан в 2018 году на базе региональной ветеринарной станции. Команда должна предупреждать распространение инфекционных заболеваний у животных. В этом году ветеринарный спецназ получит еще 206 наборов спецодежды, опрыскиватели и контейнеры.
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