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Свердловский ветеринарный спецназ получил технику на 13 миллионов

10:46, 17 Январь 2019
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Фото: pixabay
Команда будет спасать фермы на УАЗиках.

Для ветеринарного спецназа Свердловской области закупили спецтехнику на 13,6 миллиона рублей. Два автомобиля с дезинфекционной установкой, которая позволяет обеззараживать цеха мясокомбинатов и животноводческие фермы, а также три автомобиля УАЗ, сообщили в департаменте информполитики региона.

Мобильный ветеринарный пункт был создан в 2018 году на базе региональной ветеринарной станции. Команда должна предупреждать распространение инфекционных заболеваний у животных. В этом году ветеринарный спецназ получит еще 206 наборов спецодежды, опрыскиватели и контейнеры.

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, деньги, животные, ветеринар, Свердловская область , Екатеринбург
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