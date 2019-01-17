Свердловчанка отсудила 900 тысяч за плохую норковую шубу

В Свердловской области продавца оштрафовали за некачественную шубу на сумму, которая в три раза больше ее первоначальной стоимости. Об этом ЕТВ рассказали в пресс-службе свердловского облсуда.

В январе 2018 года женщина за 290 тысяч приобрела шубу из норки с отделкой соболем в салоне меха и кожи «Ponti», что в Нижнем Тагиле. Через два месяца меховые шкурки стали расходиться по швам. Тогда свердловчанка обратилась к продавцу с претензией. ИП заявку принял, шубу забрал и до 10 мая обязался вернуть деньги — но в указанный срок средства к покупателю все-таки не поступили. Женщина подала иск в Качканарский суд, она попросила взыскать с продавца стоимость шубы, компенсацию морального вреда и прочие расходы.

Исковые требования удовлетворили частично: свердловчанке присудили 290 тысяч за некачественную шубу, 290 тысяч неустойки за нарушение срока возврата денег, еще 290 тысяч за то, что добровольно не удовлетворили требования, а также другие расходы. Всего — почти 900 тысяч рублей. Ответчик не согласился с решением и обжаловал его в Свердловском областном суде, но почти безрезультатно. Решение Качканарского суда изменили лишь в одном пункте: уменьшили сумму госпошлины с 12-ти до 9 тысяч.