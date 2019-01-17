Сергей Исаев перешел с яичной стороны на пельменную
17:20, 17 Январь 2019
Актер «Уральских пельменей» предложил дополнить губернаторскую дюжину пельменным набором.
Актер «Уральских пельменей» Сергей Исаев решил оставить в покое шутки про десяток яиц и перейти на пельмени. Об этом шоумен сообщил губернатору Евгению Куйвашеву, который заставил птицефабрику выпускать коробки по 12 яиц в каждой по цене десятка (в пику росту цен).
Вместо губернаторской дюжины Исаев предложил начать производство «Уральско-губернаторских» пельменей, весом не один килограмм, а 1,1 килограмма.
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Напомним, вчера на пресс-конференции глава региона своеобразно обыграл «мем про девять яиц», который активно разошелся по соцсетям. Эти слова всерьез восприняла птицефабрика «Рефтинская». У свердловчан высказывание главы региона вызвало бурную реакцию.
ЕТВ собрал самые остроумные комментарии и даже сделал забавный коллаж:
Коллаж: Николай Пекарский, ЕТВ
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Куйвашев пообещал, что на Урале всегда будет десять яиц в упаковке. Или 12…
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