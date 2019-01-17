Сергей Исаев перешел с яичной стороны на пельменную

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« Уральско-губернаторских» пельменей , весом не один килограмм , а 1,1 килограмма.

Вместо губернаторской дюжины Исаев предложил начать производствоУральско-губернаторских» пельменейвесом не один килограмма 1,1 килограмма.

АктерУральских пельменей» Сергей Исаев решил оставить в покое шутки про десяток яиц и перейти на пельмени. Об этом шоумен сообщил губернатору Евгению Куйвашевукоторый заставил птицефабрику выпускать коробки по 12 яиц в каждой по цене десяткав пику росту цен).