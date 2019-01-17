Самолет вернулся в Кольцово из-за разгерметизации салона
16:57, 17 Январь 2019
Рейс в Москву вылетел утром, но через пять минут пилоты решили завершить полет.
Рейс из Екатеринбурга в Москву, который выполняла авиакомпания «Северный ветер» в 5:33 сегодня, экстренно вернулся в Кольцово. На борту было 137 человек, среди которых трое детей и девять членов экипажа. Посадка прошла успешно, рассказали ЕТВ в пресс-службе транспортной прокуратуры Урала.
Завершить полет пришлось из-за разгерметизации салона. Сработали датчики, которые сигнализировали пилотам о несостоявшемся полете. Самолет не успел отправиться далеко — система оповестила экипаж спустя пять минут после вылета.
В обстоятельствах произошедшего разберется транспортная прокуратура.
Полезняк на ЕТВ. Газовый вопрос
Что нужно знать потребителям и как не стать жертвой взрыва.
Новое и интересное
В Екатеринбурге все будет хорошо. Надо только запретить плохие вести
Общество
Редакция ЕТВ придумала, что еще стоит «зацензурировать», кроме электронных табло, показывающих курсы валют, чтобы сберечь душевное здоровье граждан.
В первый класс, как в первый раз
Олег Федяров. Про Лошагина, поборы и насилие в колониях
«Лучший в стране». Цирковые встали на защиту Марчевского
Общество
Артисты готовы бойкотировать «лже-фестиваль клоунов в Екатеринбурге».