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Самолет вернулся в Кольцово из-за разгерметизации салона

16:57, 17 Январь 2019
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Фото: pixabay
Рейс в Москву вылетел утром, но через пять минут пилоты решили завершить полет.

Рейс из Екатеринбурга в Москву, который выполняла авиакомпания «Северный ветер» в 5:33 сегодня, экстренно вернулся в Кольцово. На борту было 137 человек, среди которых трое детей и девять членов экипажа. Посадка прошла успешно, рассказали ЕТВ в пресс-службе транспортной прокуратуры Урала.

Завершить полет пришлось из-за разгерметизации салона. Сработали датчики, которые сигнализировали пилотам о несостоявшемся полете. Самолет не успел отправиться далеко — система оповестила экипаж спустя пять минут после вылета.

В обстоятельствах произошедшего разберется транспортная прокуратура.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, транспортная прокуратура, Москва, самолет, Кольцово, Екатеринбург
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