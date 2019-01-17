Самолет вернулся в Кольцово из-за разгерметизации салона

Рейс из Екатеринбурга в Москву, который выполняла авиакомпания «Северный ветер» в 5:33 сегодня, экстренно вернулся в Кольцово. На борту было 137 человек, среди которых трое детей и девять членов экипажа. Посадка прошла успешно, рассказали ЕТВ в пресс-службе транспортной прокуратуры Урала.

Завершить полет пришлось из-за разгерметизации салона. Сработали датчики, которые сигнализировали пилотам о несостоявшемся полете. Самолет не успел отправиться далеко — система оповестила экипаж спустя пять минут после вылета.

В обстоятельствах произошедшего разберется транспортная прокуратура.