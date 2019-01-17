Птицефабрика «Рефтинская» будет продавать 12 яиц по цене десяти

губернатор Свердловской области

Уже сегодня утром прислали упаковку с 12 яйцами в подарок. « Рефтинская» будет продавать такие упаковки по стандартной цене десятка яиц в своих фирменных магазинах , это 11 городов области. Цель — поддержка населения. Убытка у фабрики от этого не будет , хотя и прибыли она не получит. Но это тот случай , когда нужно думать не только о заработке.