Птицефабрика «Рефтинская» будет продавать 12 яиц по цене десяти
12:47, 17 Январь 2019
Накануне Евгений Куйвашев в шутку сказал, что прикажет увеличить число яиц в упаковке. Но предприятия, похоже, восприняли юмор губернатора всерьез.
Птицефабрика «Рефтинская» начнет продавать 12 яиц в упаковке по цене 10-ти. Об этом в своем инстаграме написал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, который и спровоцировал креатив предприятия.
Напомним, вчера на пресс-конференции глава региона своеобразно обыграл «мем про девять яиц», который активно разошелся по соцсетям.
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Евгений Куйвашев
губернатор Свердловской области
Уже сегодня утром прислали упаковку с 12 яйцами в подарок. «Рефтинская» будет продавать такие упаковки по стандартной цене десятка яиц в своих фирменных магазинах, это 11 городов области. Цель — поддержка населения. Убытка у фабрики от этого не будет, хотя и прибыли она не получит. Но это тот случай, когда нужно думать не только о заработке.
8 января на Pikabu выложили фотографию упаковки с девятью яйцами и заголовком «Девяток яиц, пожалуйста». Пользователи Интернета активно подхватили эту тему, да так, что даже Евгений Куйвашев отшутился: «На Урале упаковка будет всегда десять яиц. Нет, я сейчас дам поручение сейчас и будет не менее 12 яиц. Даже не сомневайтесь в этом!», — сказал губернатор.
У свердловчан высказывание главы региона вызвало бурную реакцию. ЕТВ собрал самые остроумные комментарии и даже сделал забавный коллаж:
Коллаж: Николай Пекарский, ЕТВ
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