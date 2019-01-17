Пожарные пожаловались в суд на свердловский автосалон

,

,

,





По решению суда автосалон « Гранд» закрыли на неопределенный срок — до устранения нарушений , рассказали ЕТВ в пресс-службе УФССП по Свердловской области.





Компания занималась продажей автомобилей Lada, Mitsubishi, Volkswagen, Skoda, Toyota и других.

В Верхней Пышме закрыли автосалон на улице Петрова95. В ходе проверки там обнаружили множество нарушений пожарной безопасности: неисправности в системах и установках пожарной защитыв помещениях не было планов эвакуации людей при пожареа также доступа и подхода к пожарному крану.