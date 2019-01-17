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Пожарные пожаловались в суд на свердловский автосалон

09:58, 17 Январь 2019
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Фото: УФССП по Свердловской области
«Гранд» в Верхней Пышме перестал работать до тех пор, пока для него не нарисуют пути эвакуации.
В Верхней Пышме закрыли автосалон на улице Петрова, 95. В ходе проверки там обнаружили множество нарушений пожарной безопасности: неисправности в системах и установках пожарной защиты, в помещениях не было планов эвакуации людей при пожаре, а также доступа и подхода к пожарному крану.

По решению суда автосалон «Гранд» закрыли на неопределенный срок — до устранения нарушений, рассказали ЕТВ в пресс-службе УФССП по Свердловской области.

Компания занималась продажей автомобилей Lada, Mitsubishi, Volkswagen, Skoda, Toyota и других.
Полезняк на ЕТВ. Газовый вопрос
Что нужно знать потребителям и как не стать жертвой взрыва.
Авторы:
Марина Сухогузова
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Теги:
Общество, УФССП по Свердловской области, УФССП, пожар, Свердловская область , Верхняя Пышма , Екатеринбург
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