Пожарные пожаловались в суд на свердловский автосалон
09:58, 17 Январь 2019
«Гранд» в Верхней Пышме перестал работать до тех пор, пока для него не нарисуют пути эвакуации.
В Верхней Пышме закрыли автосалон на улице Петрова, 95. В ходе проверки там обнаружили множество нарушений пожарной безопасности: неисправности в системах и установках пожарной защиты, в помещениях не было планов эвакуации людей при пожаре, а также доступа и подхода к пожарному крану.
По решению суда автосалон «Гранд» закрыли на неопределенный срок — до устранения нарушений, рассказали ЕТВ в пресс-службе УФССП по Свердловской области.
Компания занималась продажей автомобилей Lada, Mitsubishi, Volkswagen, Skoda, Toyota и других.
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