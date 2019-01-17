Отколовшийся «Уральский пельмень» похвастался путинской грамотой
08:10, 17 Январь 2019
Президент поблагодарил Андрея Рожкова за активность.
Актер «Уральских пельменей» Андрей Рожков был отмечен президентом за активное участие в общественно-политической жизни российского общества. Полученной грамотой шоумен поделился на своей странице в Instagram.
Андрей Рожков активно выступал за сохранение ДК «Химмаш» и продолжает высказываться по социальным вопросам в Екатеринубрге. В последний раз он раскритиковал парковку аэропорта «Кольково».
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Фото: Андрей Рожков в Instagram
Андрей Рожков также является одним из артистов, которых называют «отколовшимися пельменями». Уже несколько месяцев он и Вячеслав Мясников гастролируют отдельно от основного состава с программой «Ваши пельмени». Своеобразный раскол сильно обеспокоил поклонников команды юмористов. Сложившуюся ситуация эмоционально комментировала актриса Юлия Михалкова.
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