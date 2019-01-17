Оконщик из Екатеринбурга обокрал ветерана, но попался на камеру
15:05, 17 Январь 2019
Мужчина не знал, что в квартире есть устройство для съемки. Теперь вору придется отработать бесплатно 480 часов.
Житель Екатеринбурга получил 480 часов обязательных работ за то, что украл у ветерана 14 тысяч рублей. Деньги он похитил, когда устанавливал в квартире пенсионера окна, рассказали ЕТВ в пресс-службе свердловской прокуратуры.
Уралец уволился из екатеринбургской компании, которая занималась установкой окон. Он имел доступ к базе данных организации и под видом диагностики пришел к ветерану, у которого менял оконные ручки. Осужденный выпроводил пенсионера из комнаты, заявив, что ему нужно проверить вентиляцию, а сам залез в кошелек хозяина и вытащил оттуда десять тысяч рублей. Через месяц он снова наведался к ветерану и украл у него еще четыре тысячи рублей.
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Пропажу денег обнаружила внучка, которая снимала их с карточки деда и убирала в кошелек. В комнате ветерана была камера, на которой было видно преступление. Устройство поставили специально, чтобы обезопасить дедушку от мошенников. «Съемки с камеры видеонаблюдения были приобщены к материалам уголовного дела», — прокомментировали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.
Мужчина признал вину и вернул пенсионеру 14 тысяч рублей, но раскаяние ему не помогло. Железнодорожный районный суд приговорил его к 480 часам обязательных работ.
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