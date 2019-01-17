Оконщик из Екатеринбурга обокрал ветерана, но попался на камеру

Житель Екатеринбурга получил 480 часов обязательных работ за то, что украл у ветерана 14 тысяч рублей. Деньги он похитил, когда устанавливал в квартире пенсионера окна, рассказали ЕТВ в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Уралец уволился из екатеринбургской компании, которая занималась установкой окон. Он имел доступ к базе данных организации и под видом диагностики пришел к ветерану, у которого менял оконные ручки. Осужденный выпроводил пенсионера из комнаты, заявив, что ему нужно проверить вентиляцию, а сам залез в кошелек хозяина и вытащил оттуда десять тысяч рублей. Через месяц он снова наведался к ветерану и украл у него еще четыре тысячи рублей.