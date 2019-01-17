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На екатеринбургскую овощебазу привезли 163 тонны товара с начала года

16:39, 17 Январь 2019
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Фото: pixabay
Карантинных продуктов не было, поэтому ни один овощ и фрукт не пострадал.

Овощебаза в Екатеринбурге приняла 123 тонны овощей и 40 тонн фруктов из Казахстана и Киргизии с 1 по 16 января 2019 года. Среди свежих и вкусных продуктов были мандарины, томаты, пекинская капуста и свежий репчатый лук.

Специалисты проверили каждую поставку и не обнаружили карантинные овощи и фрукты. А это значит, что их не оставили умирать на полигоне под тяжестью машин, а отправили на продажу, чтобы екатеринбуржцы могли полакомиться свежей едой.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, санкционные продукты, еда, фрукты, овощи, Екатеринбург
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