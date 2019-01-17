Главная «ЕТВ»НовостиОбщество

МЧС проверила и одобрила купели на территории Екатеринбурга

22:50, 17 Январь 2019
baptism-254200_960_720.jpg
Фото: pixabay
Всего на территории уральской столицы для крещенских купаний оборудовали 12 водоемов.

Сотрудники МЧС проверили места, которые подготовили к крещенским купаниям. Всего в Свердловской области оборудовали 152 купели, 31 из них — в Екатеринбурге. Большинство екатеринбургских купелей сосредоточились на озере Шарташ.

Чтобы место одобрили спасатели, толщина льда на водоеме должна быть не меньше 25 сантиметров. В области с этим все в порядке: лед от 30 до 60 сантиметров. Около одной купели одновременно могут находиться 30-40 человек. Окунаться в воду разрешается только тем, у кого нет проблем со здоровьем.

Завтра откроется купель на Верх-Исетском пруду. Утром ее осветят, а уже вечером горожане смогут погрузиться в холодную воду. Для стеснительных мужчин и женщин на пруду сделали две крытых купели. Как готовят место к крещенским купаниям, смотрите в сюжете «Главных новостей Екатеринбурга».

Полезняк на ЕТВ. Газовый вопрос
Что нужно знать потребителям и как не стать жертвой взрыва.
Крещение без вреда для экологии

Видео: «Главные новости Екатеринбурга»

Авторы:
Арина Осипова
Что вы думаете о материале «МЧС проверила и одобрила купели на территории Екатеринбурга»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Общество, Свердловская область , Екатеринбург, водоемы, купель, крещенские купания
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Долина, чудная долина. Особенности экономической зоны
Общество
Долина, чудная долина. Особенности экономической зоны
Про «Титановую долину» пишут либо в восторженно-рекламных, либо в скандально-трагичных тонах. Истина, как ей и положено, размещается посредине. ЕТВ решил взглянуть на ОЭЗ своими глазами.
В первый класс, как в первый раз
25 января в 19:30
С Светлана Кузнецова, Екатерина Сибирцева
Олег Федяров. Про Лошагина, поборы и насилие в колониях
25 января в 14:00
С Дмитрий Лошагин, Алексей Федяров
Железо при параде. Т-72Б против «Абрамса»
Общество
Железо при параде. Т-72Б против «Абрамса»
Сегодня в нашем предпраздничном цикле померятся стволами главные российский и американский танки.