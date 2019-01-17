МЧС проверила и одобрила купели на территории Екатеринбурга

Сотрудники МЧС проверили места, которые подготовили к крещенским купаниям. Всего в Свердловской области оборудовали 152 купели, 31 из них — в Екатеринбурге. Большинство екатеринбургских купелей сосредоточились на озере Шарташ.

Чтобы место одобрили спасатели, толщина льда на водоеме должна быть не меньше 25 сантиметров. В области с этим все в порядке: лед от 30 до 60 сантиметров. Около одной купели одновременно могут находиться 30-40 человек. Окунаться в воду разрешается только тем, у кого нет проблем со здоровьем.

Завтра откроется купель на Верх-Исетском пруду. Утром ее осветят, а уже вечером горожане смогут погрузиться в холодную воду. Для стеснительных мужчин и женщин на пруду сделали две крытых купели. Как готовят место к крещенским купаниям, смотрите в сюжете «Главных новостей Екатеринбурга».