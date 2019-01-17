Лучший биатлонист XX века раскритиковал политические амбиции Шипулина

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов раскритиковал Антона Шипулина за намерение баллотироваться в Госдуму. «А больше идти некуда! Везде же надо работать, они там сидят, хоть бы один из них вышел на трибуну», — цитирует Тихонова Sport24. По его словам, у спортсменов, которые начинают политическую карьеру, нет никакой цели.

«Сладкая жизнь. Тренерами не хотят работать. Вы же в свое время царапались за пьедестал, представляли интересы державы, народа, а что вы там представляете?», — заявил Тихонов. Биатлонист считает, что у Шипулина был такой же потенциал, как у Фуркада и Бе, поэтому ему стоило бы продолжить спортивную карьеру.

«Такие, как Шипулин, забыли самое главное — талант принадлежит народу. На тебя потрачены огромнейшие деньги. А ты нашел себе пару тренеров бестолковых и не использовал своего потенциала, который ничуть не хуже, чем у Фуркада или Бе. Они трудятся, как звери, а Антон нашел себе такой коллектив, где можно управлять самому», — считает Тихонов.

Чемпион биатлонной эстафеты в Сочи Антон Шипулин завершил профессиональную карьеру после Рождественской гонки в немецком Гезелькирхене. Финишную черту биатлонист пересек восьмым. Причиной завершения карьеры Антон назвал допинговые разбирательства и запрет на выступление на Олимпиаде в Пхенчхане. С дальнейшими планами спортсмен пока не определился. Заявил только, что не видит себя в качестве тренера. Позже появились слухи, что Шипулин намерен начать политическую карьеру. Олимпийский чемпион может принять участие в довыборах в Госдуму по Серовскому округу. В ходе пресс-конференции губернатор Куйвашев подтвердил, что разговоры на эту тему и правда идут.