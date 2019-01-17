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Екатеринбуржец закурил рядом с плитой и почти взорвал дом

16:14, 17 Январь 2019
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Фото: pixabay
Мужчине повезло, что в доме находились сотрудники МЧС и слесари, которые проверяли жилое помещение.

Работники МЧС и «Екатеринбурггаза» начали проводить рейды, во время которых они проверяют работу приборов и вручают потребителям специальные памятки. В ходе одного из осмотров специалисты нашли утечку газа в неблагополучном доме. Газ незаметно уходил из крана опуска около котла. Хозяин не знал об этом и беззаботно курил в пристрое, который расположен в двух метрах от газового котла, рассказали ЕТВ в пресс-службе «Екатеринбурггаза». В единственной комнате был ребенок, который чудом не пострадал.

Также сотрудники службы сообщили о других замечаниях. Так, владельцы помещений часто захламляют пространство вокруг плиты, закрывают мебелью и ветошью шланги. Кроме того, они не чистят оборудование, поэтому в домах проверяющие находят грязь и даже тараканов.

Напомним, страшная авария произошла накануне Нового года в Магнитогорске. Из-за взрыва бытового газа обрушился подъезд десятиэтажки. Корреспондент ЕТВ побывал на месте событий спустя три дня после трагедии и рассказал, что происходит на месте аварии. Также взрыв газа произошел в Шахтах Ростовской области.

Полезняк на ЕТВ. Газовый вопрос
Что нужно знать потребителям и как не стать жертвой взрыва.
Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Екатеринбург, Екатеринбурггаз, газ, проверка, трагедия
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