Екатеринбуржец закурил рядом с плитой и почти взорвал дом

Работники МЧС и «Екатеринбурггаза» начали проводить рейды, во время которых они проверяют работу приборов и вручают потребителям специальные памятки. В ходе одного из осмотров специалисты нашли утечку газа в неблагополучном доме. Газ незаметно уходил из крана опуска около котла. Хозяин не знал об этом и беззаботно курил в пристрое, который расположен в двух метрах от газового котла, рассказали ЕТВ в пресс-службе «Екатеринбурггаза». В единственной комнате был ребенок, который чудом не пострадал.

Также сотрудники службы сообщили о других замечаниях. Так, владельцы помещений часто захламляют пространство вокруг плиты, закрывают мебелью и ветошью шланги. Кроме того, они не чистят оборудование, поэтому в домах проверяющие находят грязь и даже тараканов.

Напомним, страшная авария произошла накануне Нового года в Магнитогорске. Из-за взрыва бытового газа обрушился подъезд десятиэтажки. Корреспондент ЕТВ побывал на месте событий спустя три дня после трагедии и рассказал, что происходит на месте аварии. Также взрыв газа произошел в Шахтах Ростовской области.