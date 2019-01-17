Аэропорт Кольцово обслужил шесть миллионов пассажиров за год

Аэропорт Кольцово имени Демидова обслужил шесть миллионов пассажиров в 2018 году. Показатель вырос на 13% по сравнению с 2017 годом, рассказали ЕТВ в пресс-службе воздушного порта.

Пассажиропоток на внутренних линиях увеличился на 16% и составил четыре миллиона человек, перевозки на международных направлениях достигли двух миллионов, что также больше показателя 2017 года — на 8%.



Всего из аэропорта Екатеринбурга в минувшем году выполняли рейсы 70 авиакомпаний. География полетов в 2018 году составил 110 регулярных и чартерных пассажирских направлений. В пятерку самых популярных маршрутов вошли Москва, Анталья, Санкт-Петербург, Сочи и Новосибирск.