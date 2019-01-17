Аэропорт Кольцово обслужил шесть миллионов пассажиров за год
13:48, 17 Январь 2019
В пятерку самых популярных маршрутов вошли Москва, Анталья, Санкт-Петербург, Сочи и Новосибирск.
Аэропорт Кольцово имени Демидова обслужил шесть миллионов пассажиров в 2018 году. Показатель вырос на 13% по сравнению с 2017 годом, рассказали ЕТВ в пресс-службе воздушного порта.
Пассажиропоток
на внутренних линиях увеличился на 16% и составил четыре миллиона человек, перевозки
на международных направлениях достигли двух миллионов, что также больше показателя 2017 года — на 8%.
Всего из аэропорта Екатеринбурга в минувшем году выполняли рейсы 70 авиакомпаний. География полетов в 2018 году составил 110 регулярных и чартерных пассажирских направлений. В пятерку самых популярных маршрутов вошли Москва, Анталья, Санкт-Петербург, Сочи и Новосибирск.
Полезняк на ЕТВ. Газовый вопрос
Что нужно знать потребителям и как не стать жертвой взрыва.
Что происходит в Кольцово:
Пассажирка Кольцово спрятала от таможни 34 килограмма будущих сыров
В Кольцово самолет из Пхукета совершил аварийную посадку
Владельцы Кольцово создадут экспозицию, посвященную Демидову
Пассажир Кольцово спрятал от таможенников люксовую ювелирку на 6,5 млн
Новое и интересное
В Екатеринбурге все будет хорошо. Надо только запретить плохие вести
Общество
Редакция ЕТВ придумала, что еще стоит «зацензурировать», кроме электронных табло, показывающих курсы валют, чтобы сберечь душевное здоровье граждан.
В первый класс, как в первый раз
Олег Федяров. Про Лошагина, поборы и насилие в колониях
«Лучший в стране». Цирковые встали на защиту Марчевского
Общество
Артисты готовы бойкотировать «лже-фестиваль клоунов в Екатеринбурге».