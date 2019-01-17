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Аэропорт Кольцово обслужил шесть миллионов пассажиров за год

13:48, 17 Январь 2019
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Фото: ЕТВ
В пятерку самых популярных маршрутов вошли Москва, Анталья, Санкт-Петербург, Сочи и Новосибирск.

Аэропорт Кольцово имени Демидова обслужил шесть миллионов пассажиров в 2018 году. Показатель вырос на 13% по сравнению с 2017 годом, рассказали ЕТВ в пресс-службе воздушного порта.

Пассажиропоток на внутренних линиях увеличился на 16% и составил четыре миллиона человек, перевозки на международных направлениях достигли двух миллионов, что также больше показателя 2017 года — на 8%.

Всего из аэропорта Екатеринбурга в минувшем году выполняли рейсы 70 авиакомпаний. География полетов в 2018 году составил 110 регулярных и чартерных пассажирских направлений. В пятерку самых популярных маршрутов вошли Москва, Анталья, Санкт-Петербург, Сочи и Новосибирск.

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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Общество, самолет, Екатеринбург, Кольцово
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