Главная «ЕТВ»НовостиОбщество

В Екатеринбурге грабители взломали терминал и забрали 84 тысячи

16:05, 16 Январь 2019
image.jpg
Фото: pixabay
Полицейские поймали подозреваемых, которые теперь будут под стражей до суда или даже больше. Им грозит семь лет тюрьмы.

Полиция Екатеринбурга задержала мигрантов, которых подозревают во взломе терминала. Разбойники украли оттуда 84 тысячи рублей, рассказали ЕТВ в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Предварительно следователи установили, что трое жителей среднеазиатских республик приехали на Урал ради преступлений. Они заранее продумали схему, по которой будут действовать. В декабре 2018 года грабители похитили платежный терминал в помещении на Сулимова, 38 и вскрыли его на окраине города. В терминале подозреваемые нашли 84 тысячи рублей.

Любовь к сварке
ЕТВ рассказывает о «мужской» профессии через призму женского взгляда.

В январе сотрудники МВД заметили подозрительный ВАЗ четвертой модели и остановили автомобиль. В салоне машины сидели двое мужчин, а в багажнике лежал терминал. На вопрос, откуда терминал, водитель и пассажир не ответили. Второй попытался сбежать, но полицейские поймали его. Позднее задержанные признались, что украли устройство в Первоуральске.

Сейчас подозреваемые находятся под стражей. Полиция ищет третьего сообщника. Каждому из товарищей грозит семь лет тюрьмы.

Под «Лыжню России-2019» в Екатеринбурге отдадут 15 площадок
Авторы:
Арина Осипова
Что вы думаете о материале «В Екатеринбурге грабители взломали терминал и забрали 84 тысячи»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Общество, УМВД по Екатеринбургу, кража, деньги, ограбление, Екатеринбург
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Екатеринбурженка заставила автосервис заплатить за угнанную машину
Общество
Екатеринбурженка заставила автосервис заплатить за угнанную машину
Суд обязал предпринимателей выплатить ей почти 300 тысяч рублей.
В первый класс, как в первый раз
25 января в 19:30
С Светлана Кузнецова, Екатерина Сибирцева
Олег Федяров. Про Лошагина, поборы и насилие в колониях
25 января в 14:00
С Дмитрий Лошагин, Алексей Федяров
Вот это новость! О чем говорил Екатеринбург целую неделю
Вот это новость! О чем говорил Екатеринбург целую неделю
Пять главных новостей из уральской повестки, которые можно читать, а можно смотреть.