В Екатеринбурге грабители взломали терминал и забрали 84 тысячи
Полиция Екатеринбурга задержала мигрантов, которых подозревают во взломе терминала. Разбойники украли оттуда 84 тысячи рублей, рассказали ЕТВ в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.
Предварительно следователи установили, что трое жителей среднеазиатских республик приехали на Урал ради преступлений. Они заранее продумали схему, по которой будут действовать. В декабре 2018 года грабители похитили платежный терминал в помещении на Сулимова, 38 и вскрыли его на окраине города. В терминале подозреваемые нашли 84 тысячи рублей.
В январе сотрудники МВД заметили подозрительный ВАЗ четвертой модели и остановили автомобиль. В салоне машины сидели двое мужчин, а в багажнике лежал терминал. На вопрос, откуда терминал, водитель и пассажир не ответили. Второй попытался сбежать, но полицейские поймали его. Позднее задержанные признались, что украли устройство в Первоуральске.
Сейчас подозреваемые находятся под стражей. Полиция ищет третьего сообщника. Каждому из товарищей грозит семь лет тюрьмы.