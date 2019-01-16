В Екатеринбурге грабители взломали терминал и забрали 84 тысячи

В январе сотрудники МВД заметили подозрительный ВАЗ четвертой модели и остановили автомобиль. В салоне машины сидели двое мужчин, а в багажнике лежал терминал. На вопрос, откуда терминал, водитель и пассажир не ответили. Второй попытался сбежать, но полицейские поймали его. Позднее задержанные признались, что украли устройство в Первоуральске.

Сейчас подозреваемые находятся под стражей. Полиция ищет третьего сообщника. Каждому из товарищей грозит семь лет тюрьмы.